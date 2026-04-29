Les Wizards sortent d’une saison 2025-2026 conclue avec le pire bilan de la NBA. Une position qui les place logiquement au cœur de la lottery, même si la réforme des probabilités empêche toute certitude quant à l’obtention d’un haut choix de draft. L’exemple récent des Mavericks, propulsés en tête de la draft malgré un bilan de 39-43 et une place en play-in, rappelle à quel point le système peut rebattre les cartes.

Dans ce contexte incertain, Washington n’aura pas le droit à l’erreur. Plus que le rang de sélection, c’est surtout la pertinence du choix qui sera déterminante pour amorcer une reconstruction crédible dans la capitale.

Un pari risqué autour de Trae Young et Anthony Davis

À la trade deadline, les Wizards ont tenté un virage spectaculaire en attirant Trae Young et Anthony Davis. Sur le papier, l’association intrigue : un meneur offensif ultra-créatif et un intérieur dominant capable de couvrir défensivement une grande partie du terrain. L’idée d’un axe 1-5 structurant fait sens, d’autant qu’Alexandre Sarr pourrait rapidement s’imposer comme un complément idéal dans la raquette.

Mais ce projet repose sur une donnée fragile : la santé. Le duo de vétérans, et plus particulièrement le champion NBA 2020, a été régulièrement freiné par les blessures ces dernières saisons, limitant leur impact et leur continuité. Dans ces conditions, difficile de bâtir une identité stable.

Autour de cette paire, Bilal Coulibaly apparaît comme un élément incontournable sur les ailes. Sa progression et son profil two-way en font l’un des piliers du projet. Derrière, la franchise dispose d’une base jeune intéressante mais encore très brute : Tre Johnson, Bub Carrington à l’arrière, ou encore Kyshawn George, Will Riley et Cam Whitmore sur les ailes.

Un besoin de cadre, sur et en dehors du terrain

Si l’effectif pose question, le banc n’apporte pas davantage de certitudes. Brian Keefe affiche un bilan plus que mitigé depuis sa prise de fonction en 2024 (43 victoires pour 160 défaites). Sans forcément disposer d’un groupe compétitif, le technicien n’a pas totalement convaincu dans la structuration du jeu ni dans la progression globale de certains jeunes.

Dans une phase aussi délicate, Washington pourrait être tenté de tourner la page pour installer un coach plus expérimenté, capable d’apporter un cadre clair et une exigence constante. La reconstruction passe aussi par une identité forte, aujourd’hui encore floue. Mike Budenholzer, notamment, pourrait faire partie des candidats à observer lors de l’intersaison.

Une flexibilité limitée, une draft capitale

Avec une masse salariale déjà élevée (près de 170 millions de dollars projetés en 2026-2027), les Wizards n’auront que peu de marge de manœuvre sur le marché des agents libres. La draft devient donc le principal levier d’amélioration.

La mène semble verrouillée autour de Trae Young, avec Sharife Cooper en solution de repli et un flou autour de D’Angelo Russell, qui pourrait tester le marché malgré sa player option à hauteur de 6 millions de dollars. Les postes extérieurs sont globalement fournis, même si aucun joueur, en dehors de Coulibaly, ne s’impose encore comme une option fiable à haut niveau.

Dans la raquette, le duo Anthony Davis – Alexandre Sarr offre une base séduisante, mais manque de profondeur. Kyshawn George peut dépanner au poste 4, sans être une solution durable. Un intérieur supplémentaire capable d’apporter immédiatement dans la rotation apparaît comme une priorité pour ce projet.

Quels profils cibler à la draft ?

Dans cette optique, un joueur comme Cam Boozer aurait du sens. Capable d’évoluer comme ailier fort ou pivot par intermittence, il présente un profil complet avec un impact offensif déjà solide et une vraie présence au rebond. Un choix sécurisant pour densifier le secteur intérieur.

Mais tout dépendra évidemment de la position finale de Washington. En cas de premier choix, difficile de les imaginer passer à côté d’un prospect générationnel comme AJ Dybantsa. Polyvalent, capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, il représenterait une pierre angulaire idéale pour reconstruire sur le long terme, tout en s’intégrant naturellement aux côtés des deux frenchies de la capitale.

Trouver un équilibre entre urgence et patience

C’est tout le paradoxe des Wizards. Entre l’arrivée de vétérans censés accélérer le projet et une base jeune encore en développement, la franchise doit trouver le bon tempo. La draft 2026 sera un tournant : soit elle consolide une direction claire, soit elle prolonge une phase d’incertitude déjà trop longue. On imagine mal le GM, Will Dawkins, accepter une seconde saison de cet acabit et les prochains choix seront déjà capitaux…