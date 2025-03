Yves Pons bientôt de retour avec Gérone, en difficulté en Liga Endesa

Lanterne rouge de la Liga Endesa, le Bàsquet Gérone traverse une saison difficile. Dans un contexte où les résultats ne sont pas au rendez-vous et où les ajustements d’effectif restent limités, le retour de deux intérieurs, Yves Pons (1,97 m, 25 ans) et James Nnaji, pourrait apporter un renfort bienvenu. Fernando San Emeterio, directeur sportif du club, a confirmé que leur retour à la compétition était imminent.

Un effectif en souffrance

Blessé au mois de novembre contre Bilbao, Yves Pons a subi une opération de la cheville et est absent depuis plusieurs mois. James Nnaji, lui, n’a plus joué depuis le 4 janvier après une blessure contre Lleida. Ces absences ont pesé lourd sur l’effectif de Gérone, qui manque de puissance physique à l’intérieur et de rotations suffisantes pour rivaliser avec ses adversaires directs.

Avec ces retours attendus, Sergi Martínez pourrait retrouver son poste naturel et Mindaugas Susinskas alterner entre les positions d’ailier et d’ailier fort. Mais comme le souligne l’analyste Jan Torrent sur X (ex-Twitter), leur impact immédiat reste une inconnue : « C’est une grande nouvelle de récupérer ces deux joueurs, mais on ne sait pas encore à quel niveau ils reviendront. »

🔙 Els precedents en fitxatges en el tram final de temporada són clars 🇺🇸 Gabe York i John Jenkins van aterrar a Girona quan la G-League va acabar la seva fase regular ✍🏻 @jantorrent41 https://t.co/i1izcXFyuB — Girona Media (@GironaMedia) March 12, 2025

Un recrutement limité et des choix contestés

Le Bàsquet Girona n’a pas renforcé son effectif en cette fin de saison, une décision justifiée par Fernando San Emeterio : « Recruter pour recruter, nous ne le ferons pas. Nous ne ferons pas de folie budgétaire. » Une déclaration qui tranche avec la nécessité d’ajouter du talent dans une équipe en difficulté (7 victoires et 15 défaites, 16e sur 18).

Un temps évoqué, l’arrivée de Michael Forrest en provenance de Pistoia ne se fera pas. Le club italien demande une compensation financière pour libérer son meneur de jeu, une somme que Gérone ne souhaite pas débourser. « Payer une clause de sortie en mars doit être réservé à un joueur de très haut niveau. Michael Forrest aurait aidé, mais ce n’est pas un joueur pour lequel on doit payer », analyse Jan Torrent sur Girona media.

La piste de la G-League encore possible ?

À défaut de recruter en Europe, Gérone pourrait se tourner vers les États-Unis lorsque la saison de G-League arrivera à son terme à la fin du mois de mars. Le club a déjà eu recours à cette stratégie par le passé avec les arrivées des anciens joueurs de Gravelines et Strasbourg John Jenkins et Gabe York, qui avaient apporté une contribution précieuse. Jenkins, notamment, s’était illustré par son adresse extérieure, un atout qui manque cruellement cette saison.

Alors que la lutte pour le maintien s’annonce acharnée, le Bàsquet Gérone espère que le retour de Pons et Nnaji suffira à relancer la machine. Mais sans ajustements supplémentaires, la mission s’annonce périlleuse alors que le 16e du championnat se déplace à Murcie ce samedi avant de recevoir Gran Canaria le week-end prochain.