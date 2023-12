Adama Bal brille encore face à Kymany Houinsou

Adama Bal a porté Santa Clara à la victoire ce samedi 16 décembre lors du Jerry Colangelo Classic à Phoenix. L’arrière/meneur a signé son quatrième match de la saison à 22 points ou plus, permettant aux Broncos de retrouver le succès après trois revers consécutifs.

we've said it before and we'll say it again…

there's something about @adama_bal when playing the Pac-12

fourth 20-pt game of the season 🏀 pic.twitter.com/g2EMrGV3lG

