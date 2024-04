Paris renverse Bourg et consolide sa 2ème place au classement

Il était écrit que les matchs entre Paris et Bourg vaudraient leur pesant de cacahuètes cette saison. Opposées en finale de l’Eurocup 16 jours plus tôt, les deux équipes se retrouvaient (ce) dimanche soir à l’Adidas Arena avec en jeu, cette fois, la 2eme place du championnat. Une place de dauphin qui permettrait au vainqueur d’éviter le leader monégasque jusqu’en finale des playoffs. Et dans ce 4ème opus de la saga, ce sont une nouvelle fois les Parisiens qui repartent avec la victoire au terme d’une deuxième mi-temps autoritaire.

Paris profitait des nombreux échecs longue distance des Bressans pour prendre le contrôle du match sur un tir primé de Mikale Jantunen (7-2, 3’). Bourg haussait le ton en défense et réglait la mire pour passer un cinglant 10-0 aux hommes de Tuomas Iisalo sur les ailes du tandem Morgan-Mike, auteur de 10 points cumulés (7-12, 5’). Bourg profitait du beau passage de Zaccharie Risacher (9 d’évaluation sur le 1er QT), illustré par un dunk rageur à deux mains dans le trafic, pour maintenir les joueurs de la capitale sous pression (14-20, 7’). Les Burgiens maintenaient leur effort et ponctuaient le 1er acte d’une flèche à 8 mètres de Bryce Brown (22-27, 10’).

Paris martyrisé

Discret jusque-là, Tyson Ward (9 points) sortait de sa boîte pour inscrire 5 points consécutifs et ramener les siens à une possession de la JL. Paris passait ensuite un 6-0 aux joueurs de Freddy Fauthoux pour virer enfin en tête (31-30, 13’). Insuffisant pour ébranler une équipe de Bourg bien en place, qui reprenait 7 longueurs d’avance au quart d’heure de jeu à la faveur d’un E.J. Rowland (11 points) précieux en l’absence d’Axel Julien, touché au mollet lors du match 2 de la finale d’Eurocup. Le moment choisi par Zaccharie Risacher (18 points à 100% et 23 d’évaluation) pour remettre le nez à la fenêtre. Le prospect tricolore, redoutable d’efficacité, signait 7 points en moins de 3 minutes et offrir 10 longueurs d’avance à la JL (37-47, 19’). Malmené par un collectif bressan porté par une belle adresse extérieure (7/14 à 3 points à la mi-temps), Paris réduisait l’écart au buzzer sur un tir derrière l’arc de Nadir Hifi (17 points et 20 d’évaluation) et regagnait les vestiaires sous le regard incrédule des 4263 spectateurs présents, peu habitués à voir leurs protégés dominés de la sorte (42-52, 20’).

Bourg n’y arrive plus

Les protégés de David Kahn butaient de longues minutes sur la zone proposée par Freddy Fauthoux avant de trouver le chemin des filets et revenir sur les talons de Burgiens dominateurs au rebond depuis l’entame malgré l’absence de Kevin Kokila, blessé. T.J. Shorts, inhabituellement effacé, trouvait la cible à mi-distance, imité dans la foulée par Collin Malcolm (9 points) dans le corner (49-55, 25’). Paris, enfin dans ses standards défensifs, étouffait littéralement Bourg-en-Bresse, limitant son adversaire à 4 petits points en 8 minutes pour reprendre les commandes sur une nouvelle interception conclue par un lay up de Bandja Sy (XX points) en transition (57-56, 29’). Paris remportait le 3ème acte sur le score de 18 à 7 (59-60, 30’).

22ème victoire consécutive

T.J. Shorts (13 points et 7 passes décisives pour 14 d’évaluation) faisait mouche coup sur coup à mi-distance dès l’entame de l’ultime période et Maxime Courby se voyait sanctionné d’une faute anti-sportive qui offrait aux Parisiens de précieux lancers (68-63, 34’). Nadir Hifi, incertain avant le match en raison de douleurs au genou, plantait deux gros tirs derrière l’arc pour faire fructifier l’écart (74-66, 35’). La JL n’abdiquait pas et revenait au score dans la dernière minute sur un and one de Maksim Salash suivi de deux lancers plein de sang froid d’un grand Zaccharie Risacher (80-80, 39’). Dans une fin de match suffocante, Isiah Mike ratait sa tentative à trois points avant que Justin Simon (15 points à 100%) ne redonne un avantage définitif aux siens sur une offrande de T.J. Shorts (84-80, score final).

Paris, seul dauphin de l’AS Monaco, compte désormais une victoire d’avance sur l’Asvel et deux sur sa victime du soir à 3 journées d’une fin de saison qu’il va pouvoir gérer sereinement. Après la Leaders Cup et l’Eurocup, les Franciliens auront l’occasion de marquer l’histoire une nouvelle fois sur le parquet de Chalon-sur-Saône mardi. En cas de victoire, les joueurs de la capitale rejoindraient en effet le CSP Limoges version 1990-1991 avec une série de 23 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Statistiques du match