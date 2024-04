La Franco-Américaine Sarah Strong, meilleure joueuse des États-Unis au lycée, a choisi UConn

Sarah Strong a reçu le Naismith High School Player of the Year récompensant la meilleure joueuse de toutes les États-Unis au lycée. Élue co-MVP du McDonald’s All-American Game 2024 et meilleure joueuse de l’Etat de Caroline-du-Nord, la fille de Danny Strong et Allison Feaster était classée n°1 du pays sur sa classe d’âge (dernière année en High School).

Le 6 avril, cette joueuse présentant d’excellentes qualités techniques et une mobilité exceptionnelle pour son physique (1,88 m) a annoncé qu’elle avait accepté l’offre d’UConn pour évoluer en NCAA. Elle sera ainsi proche de sa mère qui travaille pour les Boston Celtics, après avoir été coachée par son père, Danny, en AAU, avec le programme « Lady Strong ».

From dreams to reality ✨ Congrats to Sarah Strong on your commitment! The 2024 @jerseymikes Girl’s High School Player of the Year has picked @UConnWBB ! 🐺💙#jerseymikesnaismith #uconnwomensbasketball pic.twitter.com/qsPSxkJjKV — Naismith Awards (@NaismithTrophy) April 6, 2024

Née en Espagne, Sarah Strong possède toutefois la nationalité française pour être la fille d’Allison Feaster (joueuse d’Aix-en-Provence entre 1999 et 2001 puis de Valenciennes entre 2001 et 2005) et de anny Strong (joueur du Havre en 1999-2000 puis 2008-2009, Gravelines-Dunkerque entre 2000 et 2005 et enfin du GET Vosges en 2010-2021). Ces deux anciennes figures du championnat de France se sont mariés en 1998 et ont obtenu la nationale française en 2004, avant la naissance de Sarah Strong le 3 février 2006. Ayant pratiqué le football en Europe, Sarah Strong y a aussi commencé le basket en Espagne, en 2013. Elle y a continué jusqu’à ses 10 ans avant le retour de la famille Strong aux États-Unis. La culture espagnole est restée ancrée en elle puisqu’elle a alors choisi de rejoindre une école bilingue hispano-américaine. Lors de son discours réalisé après avoir reçu le Naismith High School Player of the Year, la jeune intérieure y a remercié ses formateurs du Club Baloncesto Alcobendas, situé à Madrid.

« Elle a très envie de découvrir un jour le championnat de France » Allison Feaster, mère de Sarah Strong

Si elle aurait pu jouer en équipe de France et formé l’une des raquettes les plus attractive au monde avec Dominique Malonga, Sarah Strong a choisi de représenter Team USA au niveau international. Elle a en effet déjà joué en équipe U18 des États-Unis de 3×3. « Je ne vous cache pas que son rêve c’est de jouer pour l’équipe nationale américaine, a confirmé Allison Feaster dans les colonnes de L’Équipe Magazine. Mais elle a très envie de découvrir un jour le championnat de France, comme sa mère. » Attendue à la première place de la Draft WNBA 2028, Sarah Strong aura ensuite l’occasion de jouer en WNBA ainsi qu’en France durant l’hiver.