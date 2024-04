Peu valorisé en France, Isaiah Sy se fait un nom aux États-Unis : direction Oregon State

Avec neuf offres de première division universitaire, Isaiah Sy (2,00 m, 20 ans) avait presque le choix du roi. Pas mal pour quelqu’un qui n’en avait aucune l’an dernier au terme de son année en prep-school et qui n’était que très peu considéré lors de ses années françaises, même pas dans les plans du centre de formation de Fos-Provence, où son père Mohamed (ancien intérieur aux cinq saisons en Pro A, double champion de France Pro B) est pourtant salarié.

Finalement, le natif de Reims a tranché : il découvrira la NCAA la saison prochaine à Oregon State, sous les ordres de Wayne Tinkle, le père de l’ex All-Star de Betclic ÉLITE, Tres Tinkle, vu au Mans la saison dernière. Sy sera le deuxième Français chez les Beavers, après Angelo Tsagarakis, passé par le campus de Corvallis entre 2003 et 2007.

Aperçu à une seule reprise avec les cadets France de Fos-sur-Mer en 2020, puisque le club sudiste le cantonnait aux U17 ou U20 Région, ensuite parti à Roanne où il a tenu un rôle anonyme en Espoirs (1,6 point à 28% en 7 minutes de moyenne en 2021/22), Isaiah Sy s’est exilé de l’autre côté de l’Atlantique en 2022. « Je n’ai pas eu ma chance en France donc j’ai décidé de partir aux États-Unis pour voir ce qu’il y avait à faire », glisse-t-il.

Après l’échec de sa première année à la Combine Academy, n’ayant attiré l’attention d’aucune université de D1, il a misé sur une année en Junior College, à Cloud County (Kansas). Pari gagnant puisque ce poste 2-3 s’est révélé comme un énorme shooteur longue distance, tournant à 47% de réussite à 3-points sur des gros volumes (88/187, soit plus de 6 shoots tentés par match). « Au final, le départ pour les USA a été la meilleure décision que j’ai prise », sourit-il. Auteur de 11,2 points, 4,3 rebonds et 0,8 passe décisive de moyenne, le Fosséen avait également visité les campus de Winthrop et Idaho State. Celui qui préparera en parallèle un diplôme en business marketing a encore trois saisons d’éligibilité en NCAA devant lui.

Sa réaction

« Dès que je suis arrivé lors de ma visite à Oregon State, je me suis bien senti avec le staff. J’adore le projet qu’ils ont sur la partie basket, la vision qu’ils ont pour moi sur le terrain, comment ils comptent me développer pour me préparer à jouer pro. En plus, les infrastructures et le campus sont super ! Je n’avais pas eu d’offre l’année dernière. Alors mon plan était de faire un an en Junior College pour essayer de partir en NCAA D1. Quand j’ai commencé à faire une grosse saison, c’est là que tout a explosé et que je me suis mis à recevoir des offres. Quand j’ai eu celle d’Oregon State, ça a cliqué dans ma tête. Je suis vraiment content d’y aller et impatient de commencer. »