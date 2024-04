Yaphet Moundi en NCAA, direction Iona

Après deux saisons passées au sein l’Université de Panola en Junior College (JuCo), Yaphet Moundi rejoint la NCAA. L’ancien Espoir de l’ESSM Le Portel a accepté une offre de bourse de l’Université Iona, qui joue dans la conférence MAAC, réunissant des programmes new-yorkais.

Cette saison avec Panola, Yaphet Moundi tournait en double-double de moyenne. Cet ailier athlétique a comptabilisé 14,7 points à 49% de réussite aux tirs et 10,1 rebonds en moyenne. L’ancien de joueur de Tours (14,9 points de moyenne en 16 matchs) et Gries-Oberhoffen (13 points de moyenne sur les 4 premières et seules journées de la saison 2020-2021) en Nationale 3 a atteint la barre des 20 points à sept reprises sur les 30 matchs joués en 2023-2024. Le jeune Parisien avait reçu plusieurs offres d’autres universités : WKU, Arkansas State, Missouri State, SEMO, Kennesaw State et CSUN.

En NCAA, Yaphet Moundi va découvrir le haut-niveau universitaire et tentera de s’y imposer après être passé en JuCo, comme Mohamed Diarra ou Kezza Giffa. Il sera coaché par Tobin Anderson qui a pris la succession de Rick Pitino en 2023. Les Gaels, qui évoluent à La Nouvelle-Rochelle, dans la banlieue Nord de New York, ont terminé leur saison avec 10 victoires et 10 défaites dans la conférence MAAC, en 2023-2024.