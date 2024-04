Paris Lee récidive pour l’ASVEL contre Saint-Quentin et le gros match de Nolan Traoré !

L’ASVEL et Paris Lee s’en sont sortis de justesse ce dimanche à l’occasion de la 32e journée de Betclic ÉLITE face à Saint-Quentin (79-77). Mais une nouvelle fois, Villeurbanne a pu s’en remettre au sang-froid de son meneur, auteur du tir de la gagne, comme contre Gravelines-Dunkerque un mois auparavant. Avec cette victoire, l’équipe de Pierric Poupet peut encore espérer terminer à la 2e place de Betclic ÉLITE en fin de saison.

Mais avant les dernières minutes à l’Astroballe, rien ne présageait que Paris Lee (13 points et 8 passes décisives) ait l’obligation de renfiler son costume de super-héros. C’est la performance d’un autre meneur, Nolan Traoré (18 points à 7/15 aux tirs) et 8 passes décisives pour 2 ballons perdus), qui a contraint l’ancien Monégasque à faire de nouveau démonstration de son sang-froid.

Nolan Traoré : 5e match chez les pros et déjà 18 points chez une équipe EuroLeague

En effet, l’ASVEL maîtrisait plutôt son sujet contre Saint-Quentin à l’entame du 4e quart-temps (68-58, 32′). En tout cas, jusqu’à ce que l’ancien pensionnaire du Pôle France ne décide de compliquer la tâche des Villeurbannais. À partir de cet instant, Nolan Traoré a inscrit 6 points de suite, portant son total à 9 dans la dernière période (70-64, 35′). Revenu tout proche de l’ASVEL, le SQBB a même pu égaliser dans les 30 dernières secondes par l’intermédiaire de l’un de ses autres jeunes joueurs, Melvin Ajinça (14 points dont 3/6 à 3-points). Le shooteur a fait parler sa qualité première après avoir pris une série d’écrans et reçu la 8e passe décisive de la partie de Nolan Traoré (77-77).

Mais l’ASVEL a finalement pu s’en remettre à la sérénité de Paris Lee dans les moments chauds pour faire la décision. Sur isolation, le gaucher a réussi à prendre un temps d’avance sur Lucas Boucaud à l’aide d’une feinte d’écran et d’un changement de direction, pour lâcher un soyeux floater (78-76).

🚨 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗟𝗘𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 ! ✅@LDLCASVEL s'impose face à Saint-Quentin sur ce gros game winner de Paris Lee ! 💪#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/qDH58KSxsd — SKWEEK (@skweektv) April 28, 2024

Avec cette victoire, l’ASVEL conserve ainsi toutes ses chances de finir encore 2e et observera d’un oeil attentif l’issue du choc entre Paris et la JL Bourg ce dimanche. Pour Saint-Quentin, il faudra encore patienter pour officialiser sa place en playoffs. Mais une chose, dont on ne doutait pas vraiment, est certaine : Nolan Traoré a quelque chose de spécial. Ses dix-huit points face à l’ASVEL, pour son 5e match professionnel seulement, en sont une belle preuve.