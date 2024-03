Paris Lee sauve l’ASVEL à la dernière seconde de la prolongation contre Gravelines-Dunkerque !

Beau joueur, Jean-Christophe Prat est allé offrir une accolade chaleureuse à Paris Lee quelques instants après le buzzer final. Assistant-coach de T.J. Parker en début de saison à Villeurbanne, débauché fin octobre par Gravelines-Dunkerque, le technicien nordiste connaissait trop bien les failles d’un effectif rhodanien, qu’il a aidé à bâtir. C’est pour ça, en partie, que le BCM a tant fait déjouer l’ASVEL. Mais il savait aussi qu’il serait difficile de venir étouffer le talent du meneur américain dans les dernières secondes.

Cela a marché une fois. En toute fin de temps règlementaire, pratiquement parti en hyper-extension, Paris Lee a été contré par Landry Nnoko. Première balle de match ratée pour l’ASVEL, et cinq minutes supplémentaires évitables, surtout dans la foulée d’une double semaine européenne. Alors, au terme de la prolongation, quand Kris Clyburn lui a laissé un peu trop d’espace, certes plus d’un mètre derrière la ligne majorée, l’ancien meneur d’Orléans et Monaco s’est élevé et a fait mouche (86-83). Le tir décisif, l’un des plus clutchs de la saison. Une formidable manière de faire oublier à tous qu’il avait bêtement remis Gravelines-Dunkerque dans le match quelques instants plus tôt, avec une faute évitable sur un lay-up de Michael Stockton.

🥶 À la dernière seconde de la prolongation, Paris Lee sauve l’ASVEL contre Gravelines-Dunkerque ! 🦁 https://t.co/SzNAbEOMO7 pic.twitter.com/ZKE5O6tBBd — BeBasket (@Be_BasketFr) March 24, 2024

Auteur de son record offensif de la saison en Betclic ÉLITE (21 points, avec 3 rebonds et 5 passes décisives), tout comme Mike Scott (23 points, 7 rebonds et 2 passes décisives), Paris Lee a donc permis à l’ASVEL de décrocher une victoire aussi poussive que précieuse. Sans Nando De Colo, ménagé, le club lyonnais conserve ainsi le rythme du Paris Basketball et revient à la 2e place de Betclic ÉLITE, désormais une longueur devant la JL Bourg. Bien des étages plus bas, le BCM pourra regretter d’avoir laissé filer un formidable bonus dans la course au maintien. Mais en continuant à jouer comme ça, l’équipe maritime devrait être en mesure de sauver sa peau en Betclic ÉLITE. Après, les grands joueurs doivent être serrés de près partout, même à 8 mètres du panier…