Les Mets regagnent enfin, Joel Ayayi écœure la JL Bourg, Nancy fait un pas de géant vers le maintien

Les Mets souverains à domicile, quatre mois après…

Il ne restait plus que 10 secondes à jouer, la victoire des Metropolitans 92 était pratiquement déjà acquise mais ça n’a pas empêché Lahaou Konaté de se jeter par terre sur un ballon puis de se déployer pour contrer la dernière tentative de Giovan Oniangue. C’est dire à quel point les Franciliens voulaient cette victoire, surtout leur capitaine, passé d’une finale à une saison cauchemar. Elle ne changera absolument rien à leur saison infâmante, mais adoucit légèrement le bilan (4v-22d) et leur donnera un peu de baume au cœur. Pour la première fois depuis plus de deux mois (à Saint-Quentin), et depuis presque quatre mois à domicile (contre Roanne), Boulogne-Levallois a donc remporté un match de basket (82-77 contre Dijon).

Un résultat qui plombe un peu plus les chances de playoffs de la JDA, où la cascade de blessures ne s’arrête pas. Déjà privée de ses deux meilleurs marqueurs, David Holston et Gregor Hrovat, l’équipe bourguignonne pourrait avoir perdu Cameron Hunt en cours de route. Mais même avec une telle hécatombe, le finaliste de la Coupe de France aurait dû faire mieux que cela : à la 26e minute, le score était ainsi de 64-50 pour la JDA. Mais au courage, et avec un vrai collectif pour une fois (tous les joueurs entre 6 et 15 points), les Mets ont progressivement grappillé pour venir briser une série de six défaites de rang. Un succès qui prouve que les hommes de Jean-Paul Besson ne comptent pas fausser la fin de saison en Betclic ÉLITE !

Nanterre s’adjuge un match bascule pour le Top 4 !

Puisque le basket du 92 était à la fête, les spectateurs de Maurice-Thorez ont eu droit à un formidable match de basket. Cinq semaines après l’étincelante demi-finale de Leaders Cup, Nanterre et Bourg-en-Bresse se sont encore livrés un formidable duel. Avec un Justin Bibbins limité par les fautes (seulement 14 minutes de jeu), un Benjamin Sene touché au genou (mais tout de même auteur de 16 points) et un Juhann Begarin renvoyé aux vestiaires dès le deuxième quart-temps, la JSF a bricolé : ainsi, Lucas Fischer a signé son match référence cette saison en Betclic ÉLITE (5 points et 2 rebonds en 17 minutes), moins de deux heures après avoir déjà joué 35 minutes avec les Espoirs, mais c’est surtout Joël Ayayi qui a régalé le public nanterrien.

Avec 26 points à 11/15, 8 rebonds et 7 passes décisives, l’international français a signé une prestation exceptionnelle. Sa meilleure en carrière pro (36 d’évaluation), si l’on excepte une pointe à 37 d’évaluation lors d’une orgie offensive en G-League (lors d’une victoire 140-120 de Capital City en 2022). Il fallait bien cela pour mater une Jeunesse Laïque (105-98) qui n’était pas venue en dilettante, à trois jours d’une historique demi-finale d’EuroCup. A raison puisque ce revers fragilise la hiérarchie du Top 4, avec Nanterre qui revient à une seule petite longueur des Bressans, mais sans le panier-average.

Chalon se saborde

Ridicule mardi soir à Paris (71-113), le SLUC Nancy savait où se situait son vrai combat : au Colisée, à Chalon, face à un concurrent direct pour le maintien. Mais de maintien, il ne sera peut-être bientôt plus question en Lorraine puisque l’équipe de Sylvain Lautié a pratiquement renouvelé son bail en Betclic ÉLITE ce samedi. Sans Frank Mason, mais avec le retour discret de Shevon Thompson (0 point en 7 minutes), les coéquipiers de Tyren Johnson (17 points) l’ont emporté 74-70 à Chalon-sur-Saône. Une victoire validée grâce à une formidable abnégation défensive en deuxième mi-temps : seulement 28 points encaissés ! A contrario, cette défaite maintient l’Élan sous pression et représente une énorme opportunité gaspillée, deux semaines après un exploit non bonifié contre l’ASVEL… Les hommes de Savo Vucevic pourront notamment regretter un troisième quart-temps catastrophique (7-18). « On a fait une bouillie de basket toute la seconde période », regrette l’assistant Maxime Pacquaut. « On s’est complètement trompé de match et il faut vraiment que l’on se ressaisisse. Il faut montrer un autre visage pour rester en Betclic ÉLITE ! »

Hifi, scoreur à temps partiel

Enfin, Limoges a pris le tarif habituel à Paris. Toutes compétitions confondues, le CSP est devenu la huitième équipe à encaisser plus de 100 points dans la capitale ! 101, exactement, pour une défaite 77-101. Tout sauf surprenant, entre deux équipes qui ne jouent pas dans la même cour. Limoges aurait pu espérer un relâchement du Paris Basketball, trois jours avant leur grand rendez-vous européen contre Londres, mais T.J. Shorts (tout proche du triple-double avec 12 points, 8 rebonds et 10 passes décisives) ont vite suggéré que cela ne serait pas possible.

Comme l’a noté notre confrère Yann Casseville, de Basket Le Mag, ce match, conjugué au retour muet de Shevon Thompson, a marqué l’avènement d’un nouveau scoreur n°1 en Betclic ÉLITE : auteur de 22 points en 22 minutes, Nadir Hifi est devenu le meilleur marqueur de Betclic ÉLITE avec 16,2 points de moyenne. Le tout en ne disposant que du… 78e temps de jeu du championnat, avec à peine 21 minutes par match !

Nadir Hifi est le meilleur scoreur de Betclic Élite (16,2 points de moyenne) alors qu'il n'a que le 78e temps de jeu (21 minutes par match) du championnat ! pic.twitter.com/UwM5KcsMge — Yann Casseville (@Kasvilovic) March 23, 2024

La 26e journée de Betclic ÉLITE :

Le Portel – Blois : 94-89

Boulogne-Levallois – Dijon : 82-77

Chalon – Nancy : 70-74

Nanterre – Bourg-en-Bresse : 105-98

Paris – Limoges : 101-77

Cholet – Saint-Quentin : samedi à 21h

ASVEL – Gravelines-Dunkerque : dimanche à 14h30

Monaco – Strasbourg : dimanche à 16h30

Le Mans – Roanne : dimanche à 19h

https://www.bebasket.fr/la-paire-fevrier-diawara-entretient-le-reve-de-playoffs-du-portel