La paire Février – Diawara entretient le rêve de playoffs du Portel

Le championnat reprend ses droits après une pause de quinze jours pour cause de Coupe de France. Dans un match haletant, Le Portel a pris le meilleur sur Blois (94-89). La paire Ivan Février – Digué Diawara s’est montrée décisive en fin de rencontre.

Record battu pour Février, égalé pour Diawara



Après douze minutes d’interruption et un faux départ lié à un problème de chronomètre, les deux équipes sont finalement rentrées dans le vif du sujet. Dans une entame de match équilibrée où Stellistes et Blésois se sont rendus coup pour coup (9-9, 4′), ce sont les locaux, emmenés par la paire d’intérieurs Ivan Février (22 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) – Bastien Vautier (9 points et 6 rebonds) qui ont pris un meilleur départ et qui pris les commandes à l’issue d’un premier quart-temps très offensif (33-31, 10′).

Sur un nuage offensivement, les hommes d’Éric Girard ont pris le large dès l’entame du deuxième quart-temps face des Blésois dépassés défensivement (43-34, 13′). Dans le dur, l’ADA Blois n’est pas parvenue à stopper les assauts nordistes. Malgré dix minutes compliquées, les hommes de David Morabito ont laissé passer l’orage et profité des approximations des locaux et du bon passage de Rion Brown (15 points) pour rester au contact. À la pause, Le Portel est rentré aux vestiaires avec 6 longueurs d’avance (55-49).

Trop d’errances dans le money-time pour Blois



Au retour des vestiaires, les Blésois ont tenu tête aux Stellistes. Sous l’impulsion d’un Milan Barbitch complet (17 points, 5 rebonds et 7 passes décisives), l’ADA Blois a tout tenté pour inverser la tendance. Mais ce vendredi, dans un Chaudron en ébullition, rien ne pouvait arriver aux Stellistes. Si Ivan Février a poursuivi son chantier, surpassant d’une petite unité son record offensif en Betclic ÉLITE, Digué Diawara (24 points et 4 rebonds) en a aussi profité pour noircir la feuille de statistiques, se contentant d’égaler sa meilleure performance.

Toujours en tête de 6 points après trente minutes de haute intensité (75-69), l’ESSM a creusé un nouvel écart significatif avant que Blois ne recolle une nouvelle fois. Mais trop d’errances dans le dernier quart-temps (9 balles perdues !) ont creusé la tombe de l’ADA (94-89, score final). Cette victoire permet aux hommes d’Éric Girard, toujours 8e, de se rapprocher des playoffs, ce qui serait une première depuis 2017 pour le club nordiste. De son côté, l’ADA Blois réalise une mauvaise opération dans l’optique du maintien.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre