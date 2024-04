Tuomas Iisalo (Paris) : « Encore un match à gagner pour la 2e place »

Tuomas Iisalo (entraîneur de Paris) : « Le message était clair à la pause. On n’a pas été nous-mêmes en première période. On a eu de grosses passessions défensives dans le 3e quart-temps. Cela a été un énorme moment dans le match. […] C’est une énorme victoire. C’est un concurrent direct. Ils ont un gros avantage à domicile. C’est potentiellement un affrontement en demi-finale des playoffs. Si on perdait, on aurait eu une petite marge, avec l’ASVEL également. Nous devons encore gagner un match pour éviter la 4e place et s’assurer la 2e place. »

Frédéric Fauthoux « satisfait » que la JL Bourg soit « au niveau des meilleures équipes »

Frédéric Fauthoux (entraîneur de la JL Bourg) : « Je pense que Paris est revenu avec d’autres intentions en seconde période. Ils ont repris leur jeu avec plus de dureté. On avait plus de mal à placer le jeu que l’on voulait. On a fait un dernier quart-temps intéressant. Mais je retire beaucoup de choses positives de cette rencontre. On n’a pas pu faire en 3e quart temps ce qu’on a fait pendant 3 quart-temps. Je suis quand même fier des gars. C’était un match important pour la 2e place. On ne l’aura pas. Il reste 3 matchs. Il faudra une victoire de plus sur l’ASVEL, qui a le panier average, pour rester devant eux. Mais on n’est pas forcément accroché aux places. Ce qui est satisfaisant surtout, c’est que nous sommes au niveau de ces équipes là. »

Justin Simon (ailier de Paris) : « On n’a pas montré notre identité en première période. On était un peu laxistes. On a été meilleurs ensuite, on a suivi le plan de jeu en seconde période. On a retrouvé notre jeu, avec notamment de la transition. »

Propos recueillis à l’Adidas Arena (Paris)