Le Portel est de retour en playoffs pour la première fois depuis 2017 !

Le Portel sera au rendez-vous des playoffs après sa dernière victoire contre Le Mans (85-76) ce dimanche 28 avril. Avec 17 victoires cette saison et le panier-average sur Nancy et Strasbourg, l’ESSM est assurée de terminer parmi les huit premiers cette saison régulière 2023-24. Un bel exploit pour le club stelliste, qui fera son retour en phase finales de première division pour la première fois depuis 2017.

De la résignation d’une possible relégation à la joie des playoffs

Car soyons honnêtes, qui croyait à une participation en playoffs du Portel cette saison ? Pas grand monde, voir personne. Après un nouveau début de saison compliquée (cinq défaites pour débuter), on envisageait même le pire pour le club de la Côte d’Opale, avec une relégation que l’ESSM évite de peu chaque année. Mais l’arrivée de certains joueurs, comme le meneur finlandais Edon Maxhuni, a redonné un nouvel élan à cette équipe porteloise. Et puis il y a évidemment son druide, Éric Girard, qui malgré l’un des plus petits budgets de la ligue, parvient toujours à créer quelques miracles.

Le plus extraordinaire est assurément celui d’avoir ramener Le Portel en playoffs, sept ans après sa dernière apparition à ce niveau et une élimination en quart de finale contre l’Élan Chalon. Pour y parvenir, il fallait encore une dernière victoire, face au Mans, également en lice pour prolonger sa saison au-delà de la mi-mai. Ragaillardi par ses deux dernières victoires, le MSB a pourtant été dominé par l’ESSM. Les leaders portelois semblaient déterminés à officialiser leur participation aux joutes printanières dès ce dimanche.

Les leaders portelois au rendez-vous

Lancé par un très bon Edon Maxhuni en début de match (18 points), Le Portel a ensuite pu compter sur l’énorme adresse de David DiLeo en seconde période (18 points dont 5/8 à 3-points). Ce qui fut plutôt le contraire de l’équipe d’Elric Delord, à créditer d’un honnête 6/16 à 3-points mais d’un insuffisant 14/24 sur la ligne des lancers-francs. Le Mans a su rester dans la partie, comme souvent, grâce à son secteur intérieur (38 points pour le trio Howard – Narace – Apic) et sa présence au rebond (40 dont 13 prises offensives). Mais dans les toutes dernières minutes, les Stellistes ont su faire les stops défensifs pour terminer la partie sur un 11-2 (85-76).

Avec la qualification du Portel, il ne reste plus qu’une seule place en playoffs à aller chercher. Cette dernière est pour le moment détenue par Cholet, qui a son destin en main malgré des dernières semaines compliquées.