Eric Girard va bientôt se décider sur son avenir, avec « une priorité » pour Le Portel

L’avenir d’Eric Girard va-t-il s’écrire au Portel ? Présent au club depuis 2012, le technicien de 59 ans arrive en fin de contrat à la fin de la saison 2023-2024. À la fin du mois de mars, son président Yann Rivoal se disait « optimiste » quant à une prolongation de contrat de son emblématique technicien.

« J’aimerais rejouer des phases finales »

« Je donne priorité à ce club qui m’a renvoyé l’ascenseur et ça je ne l’oublie pas, explique Eric Girard à L’Équipe. J’aimerais rejouer des finales, des phases finales et avoir un manager à mes côtés pour me libérer de certaines tâches. »

Pour continuer l’aventure porteloise, Eric Girard souhaiterait néanmoins que l’ESSM ait davantage de garanties financières. Afin d’éviter le moins possible des frayeurs chaque année concernant son maintien dans l’élite. Et pourquoi pas viser plus haut, comme cette saison avec une possible qualification pour les playoffs de Betclic ELITE.