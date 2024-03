Le Portel optimiste quant à la prolongation d’Éric Girard

Alors qu’Éric Girard n’a rien caché de ses interrogations quant à son avenir au Portel, lui qui arrive en fin de contrat à l’ESSM, le coach champion de France 2005 (avec la SIG Strasbourg) reste la priorité du club stelliste.

Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on observe l’intégralité de la trajectoire de l’ESSM sous son mandat, des bas-fonds de la Pro B en 2012 à une 7e place actuelle de Betclic ÉLITE. Interrogé par La Voix du Nord, le président Yann Rivoal a confié son optimisme quant au dénouement prochain du dossier Girard.

« C’est un garçon fantastique, il a beaucoup de talent, on a beaucoup de chance de l’avoir. Le basket français s’est trompé sur lui. Ce n’est pas normal qu’il soit chez nous depuis 12 ans, même si c’est tant mieux pour nous. Ici, il a les clés du camion, on lui laisse la possibilité de s’épanouir. On discute avec lui pour continuer le coaching, il semblerait que ça soit son désir. Oui, on discute. Bien sûr, c’est une priorité. Ça ne devrait pas tarder à se concrétiser, je suis optimiste. »