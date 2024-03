Le Portel prend sa revanche sur Saint-Quentin mais pas le panier-average

Le Portel a en quelque sorte pris une petite revanche sur Saint-Quentin ce mardi soir. Dans le cadre d’un match avancé de la 29e journée de Betclic ELITE, les Stellistes l’ont emporté dans leur Chaudron face au SQBB (85-76). Sévèrement défaite à Pierre-Ratte en fin d’année dernière (88-67), dans un affrontement décisif pour la Leaders Cup, l’ESSM prend ainsi une longueur d’avance (7e) sur son adversaire du soir (8e).

Saint-Quentin conserve le panier-average… malgré un effectif amoindri

La soirée aurait presque pu être parfaite pour Le Portel, si le panier-average avait également été en sa faveur. Grâce à un énorme 3e quart-temps (25-8), les joueurs d’Eric Girard ont compté jusqu’à 22 points d’avance au maximum (66-44, 39′), soit juste un point de mieux que le score du match aller en faveur de Saint-Quentin. Mais dans le dernier quart-temps, les Picards ont su réagir, avec notamment le meneur israélien Yiftach Ziv (18 points, 6 rebonds et 3 passes décisives). Avec seulement six joueurs professionnels sur la feuille de match, Julien Mahé et ses joueurs ont ainsi su se battre jusqu’au bout pour conserver le panier-average.

L’ESSM se contentera ainsi d’une victoire (85-76), où son adresse extérieure a été l’un des éléments majeurs. Deuxième équipe prenant le moins de tirs à 3-points de la division (un peu plus de 20 par match), les Portelois ont explosé leurs compteurs avec 13 tirs inscrits sur 28 tentés. Le shooteur David Di Leo a été l’un des grands artisans de cette réussite, avec 18 points dont 5/10 à 3-points.

