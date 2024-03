Eric Girard ne veut pas faire la saison de trop : « Ce qui s’est passé avec Choulet et Hay me fait réfléchir »

Le Portel réalise une magnifique saison 2023-2024. Malgré son petit budget, l’ESSM est huitième de Betclic ÉLITE avec 13 victoires et 13 défaites après sa victoire contre Blois (94-89). Le maintien est presque assuré dans la première division masculine du basket français.

Son coach emblématique Eric Girard a conscience de la difficulté de renouveler ce genre de performances, année après année. Après la victoire contre Blois, il a ensuite déclaré dans La Nouvelle République ne pas vouloir faire la saison de trop, en repensant à l’éviction de Mickaël Hay de l’ADA en février.

« Aujourd’hui, je suis un coach heureux d’avoir amené ce club, avec ses moyens, sans doute pour une neuvième en première division et ce n’est pas rien. Maintenant, le risque… ce qui s’est passé avec mes collègues Jean-Denys Choulet et Mickaël Hay me fait vraiment réfléchir. Parce que tous les deux ont quand même dit »Est-ce que j’ai fait l’année de trop ? ». À un moment donné, il faut vraiment y réfléchir et voir s’il y a des axes de progrès qui apportent un peu plus de sérénité pour la suite. Parce que coacher un club comme Le Portel ça use beaucoup plus que coacher un club comme Gravelines parce que quand il faut changer un joueur, on ne s’embête pas, alors que nous, on ne peut quasiment pas ».