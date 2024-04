Laurent Legname signe son retour à Dijon d’un titre : « Je n’ai pas eu deux dernières années faciles »

Cette victoire en Coupe de France 2024 de la JDA Dijon a bien des symboles, mais celui de son entraîneur Laurent Legname est peut-être le plus marquant de tous. Revenu mi-décembre 2023 en Côte d’Or suite au renvoi de Nenad Markovic, le technicien a su redresser en partie la situation de l’équipe bourguignonne. Une vague de blessures a malheureusement entravé la tentative de remontée de la JDA en Betclic ÉLITE (13e).

« Le 4e quart-temps a été la bascule »

Mais à choisir entre une nouvelle participation en playoffs ou un titre, le 5e de l’histoire du club (2 Leaders Cup, 2 Coupe de France, 1 Match des Champions), la question ne se posait même pas aux supporters dijonnais. Leur enthousiasme et leur joie dans les travées de Bercy ce samedi parlaient pour eux. Les coéquipiers de David Holston leur ont offert ce grand bonheur, au terme d’une rencontre acharnée contre Strasbougr, conclue par un cavalier seul de la JDA Dijon.

« Le quatrième quart-temps a été la bascule, analysait Laurent Legname en conférence de presse. On a trouvé des alternances, avec Gio (Oniangue) en 4, Allan (Dokossi) en 5, on a remis Vita (Chikoko), Joshua (Obiesie) fait un gros passage, Cam (Hunt) a tenu la baraque et comme un symbole, c’est le trois points de David (Holston) qui scelle le match. Alors qu’il a été plutôt en difficulté dans ce match, il a su marquer ce panier. »

« C’est un match à l’image de la saison : on a su faire le dos rond mais on retiendra que la JDA a gagné un titre, c’est extraordinaire pour le club. » Laurent Legname

« C’est une victoire des onze pros, plus les jeunes »

Encore privé de certains joueurs pour cette rencontre (Jawun Ewans ou l’Espoir Mathys Kangudia), Laurent Legname a tenu à honorer l’ensemble de ses protégés. Certains se sont d’ailleurs transcendés sur cette finale, à l’image du MVP Vitalis Chikoko, dont l’exercice 2023-2024 est son moins bon en Betclic ELITE.

« C’est à dix qu’on gagne le match, et même 11 car il ne faut pas oublier que Jawun (Evans) nous a aidés à Trélazé alors qu’on n’avait plus de meneurs de jeu valides. C’est une victoire des onze pros, plus les jeunes, souhaitait souligner le technicien varois. Ce match est à l’image de la saison : on a su faire le dos rond mais on retiendra que la JDA a gagné un titre, c’est extraordinaire pour le club. Je pense que dans ces mois de galères, avec cette accumulation de blessures sur les mêmes postes, on n’a pas lâché et avoir créé cet état d’esprit nous a permis de gagner ce (samedi) soir. »

« Je suis très heureux de ramener un titre à Dijon »

Certes, cette victoire en Coupe de France 2024 est celle de la JDA Dijon, mais aussi celle de Laurent Legname, d’un point de vue personnel. Au sommet lorsqu’il a quitté la JDA en 2021, il a connu depuis deux expériences beaucoup plus inégales, avec la JL Bourg et le BCM Gravelines-Dunkerque. Démis de ses fonctions dans le Nord au début du mois d’octobre 2023 (après une défaite à Dijon, ironie de l’histoire), l’ancien meneur de jeu a rebondi dans le club avec lequel il a atteint les sommets. Des hauteurs qu’il a pu retrouver quelques mois à peine après son retour, qui se prolongera dans la durée après l’officialisation de sa prolongation annoncée par le président Thierry Degorce dans la foulée de la finale de la Coupe de France.