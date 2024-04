Dijon vainqueur de la Coupe de France 2024 : « On continue de marquer l’histoire du club »

David Holston (meneur de la JDA Dijon) : « Je suis si content pour l’équipe, le club, la ville. Ce titre est différent. La saison a été longue et dure, avec beaucoup de blessures. Je remercie Dieu. Gagner, avec Laurent (Legname), c’est beau également. Je vais rester à Dijon, c’est sûr ! »

Un « titre à savourer » avec l’émergence des « armadas »

Robin Ducoté (arrière de la JDA Dijon) : « C’est incroyable de vivre un titre avec le club qui m’a formé. Il y a beaucoup de Dijonnais qui ont fait le déplacement. C’est un truc de ouf cette victoire. On a eu une saison compliquée. Beaucoup de joueurs sont venus et partis. Depuis la reprise en février, on a eu beaucoup de blessures. C’est un titre qui fait du bien pour toute l’équipe. Cela fait du bien au moral, pour le club, la ville de Dijon. La finale était très serrée. Je pense que cela s’est joué au début du 4e quart-temps, où on a monté notre intensité défensive »

Jacques Alingue (pivot de la JDA Dijon) : « On est content. C’est vraiment l’aboutissement de beaucoup d’années de travail. Le club n’a fait que grandir. Ce titre, on le savoure d’autant plus que l’on sait que ça va être très dur d’en avoir un autre dans les prochaines années avec les grosses armadas (Paris, Monaco, ASVEL, JL Bourg…). On a augmenté le curseur d’intensité, ce qui nous a donné du rythme en attaque. On a vraiment joué collectif en dernier quart-temps. Cela n’a pas forcément été le cas toute la saison. On a retrouvé une vraie équipe. J’ai beaucoup aimé la circulation de balle et c’est dommage qu’on ait pas réussi à faire cela toute la saison. Tout le monde a apporté quelque chose à l’équipe pour cette victoire et c’est ce qu’on va retenir.

On continue de marquer l’histoire avec le club. Si cela peut nous permettre d’aller choper une Coupe d’Europe la saison prochaine, sachant que la saison a été compliquée, ce n’est que du bonus. Si cette victoire permet aux supporters de finir cette saison sur une meilleure note, nous, on est content. C’est dur de gagner un titre. »

Propos recueillis à l’Accor Arena (Paris),