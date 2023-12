Adama Bal peut enfin exploiter son plein potentiel à Santa Clara

NCAA - Depuis son transfert d'Arizona vers Santa Clara, Adama Bal s'épanouit et peut enfin exprimer ses qualités de scoreur. De quoi permettre à l'arrière français de 19 ans de viser la Draft NBA 2024.

Il est le troisième meilleur scoreur français en NCAA sur ce début de saison, derrière Maxime Raynaud et Yohan Traoré. Ce alors que l’année dernière, il ne figurait même pas dans le top 20. Adama Bal (2,01 m, 20 ans le 18 décembre) est en train de faire une percée sur le circuit universitaire américain. Avec les Santa Clara Broncos, l’arrière compile aujourd’hui des statistiques moyennes de 14,8 points à 47% de réussite aux tirs (dont 38% à 3-points), 4 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,1 interception en 29 minutes. De quoi le faire apparaître petit à petit dans les mock drafts NBA 2024. Ce qui était son objectif en s’exportant aux États-Unis en 2021, en sortie du Pôle France.

Un événement a débloqué sa carrière universitaire : son transfert à Santa Clara en avril. Pendant les saisons 2021-2022 et 2022-2023, il évoluait chez les Arizona Wildcats, une équipe qui joue la March Madness quasiment chaque année. Mais le coaching staff n’a que rarement donné sa chance au Manceau, qui a joué 4 minutes de moyenne sur sa première saison et 8 minutes sur sa deuxième. Une fois arrivé dans sa nouvelle équipe californienne, il a apprécié le fait « que chacun dans l’équipe connaisse son rôle et ce sur quoi il doit contribuer. » Ce qu’il n’avait donc pas connu aux Wildcats. Sur le plan personnel, il a dit « se sentir très bien » après avoir connu « un super été », même s’il est « arrivé un peu tard » par rapport aux autres. Il a en effet participé au titre de champion d’Europe de l’Équipe de France U20, en étant le troisième meilleur marqueur avec 11,7 points par match.

Le contexte parfait

Le profil de scoreur du Sarthois ne pouvait que se dévoiler dans une équipe qui lui fait confiance et lui donne du temps de jeu. Santa Clara était donc l’opportunité parfaite. L’université californienne a un bel historique de développement des jeunes. Ils ont envoyé Jalen Williams (Thunder) et Brandin Podziemski (Warriors) en NBA sur les deux dernières Drafts. Ou encore un certain… Steve Nash par le passé. Le coach Herb Sendek parle d’un « très bon programme de développement des jeunes, avec un style de jeu qui les met en valeur. » Et qui fonctionne sur le plan collectif, puisque Santa Clara est actuellement dauphin de la conférence WCC.

Sur ses quatre derniers matchs, Bal dépasse les 18 points de moyenne. Il est sur une belle dynamique renforcée par l’absence du meilleur marqueur de l’équipe, Carlos Marshall Jr. Le Français a notamment marqué 22 points samedi et 25 points à 71% de réussite aux tirs le week-end dernier, son record en carrière. Il marque principalement sur des paniers en sortie de dribble. Ce qui montre sa capacité à se créer son tir. De quoi attirer des scouts et observateurs. D’autant qu’il montre aussi des flashs intéressants en défense grâce à sa longueur de bras. S’il continue sur cette lancée, il peut se repositionner dans la course à la Draft NBA.