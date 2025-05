Tiago Splitter aimerait retourner en NBA après une saison historique avec Paris

Tiago Splitter a réussi un petit exploit pour sa première saison sur le banc parisien. En reprenant les rênes du Paris Basketball à l’été 2024 après le départ de Tuomas Iisalo, l’ancien intérieur a conduit le club de la capitale jusqu’aux playoffs de l’EuroLeague dès sa première participation. Huitièmes de la saison régulière, les Parisiens ont éliminé le Real Madrid en play-in avant de s’incliner contre Fenerbahçe en quart de finale. Mais derrière cette belle épopée européenne, l’avenir du Brésilien reste flou.

« Je suis fier de ce qu’on a accompli pour notre première saison, sur ces 70 matches, le mental, l’effort physique qu’on a dû faire tous les soirs », a confié Tiago Splitter après l’élimination face à Fenerbahçe, trois victoires à zéro pour les Stambouliotes. Malgré la fatigue, le technicien a tenu à rappeler que la saison n’est pas terminée, avec le championnat de France toujours en ligne de mire. Vainqueur de la Coupe de France, Paris peut encore viser un premier titre national en Betclic ÉLITE, alors que la course à la première place de saison régulière est toujours ouverte.

En parallèle, Splitter n’a pas caché ses envies de retour en NBA. Après avoir été assistant aux Brooklyn Nets et Houston Rockets, il ne masque pas son ambition de retrouver un staff nord-américain. Rien n’est décidé pour la saison 2025-2026. Mais l’intérêt qu’il suscite, conjugué à celui de ses joueurs, pourrait rebattre les cartes à Paris.

⚪️⚫️ Tiago Splitter is receiving a lot of offers from EL benches, but he would like to come back to San Antonio as an assistant coach.#Euroleague #TiagoSplitter #EveryGameMatters

— Eurodevotion (@eurodevotion) May 7, 2025