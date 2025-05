Leite, Touré, Badiane, Akoa-Makani : comment se sont passés les grands débuts des quatre Françaises en WNBA ?

Des défaites encourageantes. Dans la nuit du 6 au 7 mai, quatre des dix Françaises engagées en WNBA ont pris part aux trois matchs amicaux de présaison de leurs franchises respectives. Carla Leite (1,75 m, 21 ans) et Mamignan Touré (1,83 m, 30 ans) avec les Golden State Valkyries, Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) avec le Minnesota Lynx, et Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) avec le Phoenix Mercury : retour sur une nuit de toutes les premières !

Du temps de jeu pour Leite, des miettes pour Touré

Le Chase Center de San Francisco se parait pour la première fois de noir et violet, pour fêter la naissance de la franchise des Golden State Valkyries. La salle qui vibre pour les exploits des Golden State Warriors depuis six ans a fait le plein, à l’occasion du premier match de sa nouvelle franchise, face aux Los Angeles Sparks. Carla Leite et Migna Touré ont participé au baptême des Valkyries, qui s’inclinent sur le fil.

Défaite 83-82 face aux Sparks, mais les deux Frenchies ont pu se montrer à des niveaux différents. Draftée en 9e position par les Dallas Wings en 2024, la jeune meneuse a montré en sortie de banc que son potentiel pouvait l’amener à réussir en WNBA. Carla Leite a eu droit à 16 minutes de jeu pour sa découverte du basket américain, pour 4 points à 1/4, 1 rebond et 2 passes décisives. Dans sa quête d’un vrai contrat WNBA, Migna Touré n’a elle pas trop eu l’opportunité de se montrer : seulement 3 minutes de jeu, pour 2 points et 1 rebond.

Nothing better than finally being home. pic.twitter.com/rQXTyvo04m — Golden State Valkyries (@valkyries) May 7, 2025

La nouvelle franchise de Golden State compte deux autres Françaises dans ses rangs : Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans), qui est restée sur le banc, et Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans), qui les rejoindra après l’EuroBasket.

Badiane se montre, Akoa-Makani dans le cinq majeur

Le Lynx de Minnesota se déplaçait quant à lui dans l’Illinois, sur le parquet du Chicago Sky. Derrière les titulaires du Lynx, Marième Badiane a été essayée dans l’aile et dans la raquette par son staff. En 14 minutes, la vice-championne olympique s’est montrée précieuse près du panier avec 7 points, mais aussi 2 rebonds et 2 contres. Minnesota s’incline 74-69 face au Sky, qui en était déjà à son deuxième match de présaison. Badiane pourra certainement avoir un rôle en sortie de banc durant la saison, apportant son expérience du haut niveau international, malgré un statut original de rookie pour une trentenaire.

Enfin, contrairement à Touré, Monique Akoa-Makani a eu droit à un premier bon signal. La meilleure arrière de Wonderligue a débuté sa première rencontre amicale WNBA dans le cinq majeur de Phoenix. L’ancienne charnaysienne a inscrit 5 points (2 sur 3 au tir, dont 1 sur 1 à trois points), délivré 4 passes décisives, mais a aussi été précieuse en défense avec 1 interception, 1 contre et 1 rebond défensif en 16 minutes.

Insuffisant toutefois pour l’emporter face aux double championnes en 2022 et 2023, qui ont pris le meilleur sur leur parquet notamment grâce à une grande A’ja Wilson (14 points et 6 rebonds). Monique Akoa-Makani aura une dernière occasion de faire ses preuves dans l’Arizona et espérer être conservée par le Mercury, avec la réception des Valkyries de Leite et Touré, lundi 12 mai.

first five of 2025. pic.twitter.com/8lADUv14z5 — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) May 7, 2025

Après Leite, Touré, Akoa-Makani et Badiane, le retour de Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) est attendu dans la nuit du 10 mai face à Leila Lacan (1,80 m, 20 ans) et le Connecticut Sun. Pour Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) et Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), il faudra sans doute attendre le début de la saison régulière afin de les voir réunies sous l’uniforme du Seattle Storm.