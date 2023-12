Mohamed Diarra et Daniel Batcho en mode record, Adama Bal confirme

NCAA - Mohamed Diarra et Daniel Batcho ont battu leur record de rebonds (18 et 15) en NCAA ce samedi alors qu'Adama Bal (22 points, 7 rebonds et 4 passes décisives) confirme son bon début de saison.

Mohamed Diarra et Daniel Batcho ont réalisé une grosse performance au rebond (18 et 15) en NCAA ce samedi. Adama Bal a lui encore été complet (22 points, 7 rebonds et 4 passes décisives) malgré la défaite de son université, Santa Clara.

Sans doute frustré par la défaite de Louisiana Tech contre New Mexico mercredi, avec déchet de sa part (9 points à 2/11 aux tirs mais 12 rebonds), Daniel Batcho et les Bulldogs ont réagi ce samedi face à Nicholls (68-55). L’intérieur français en a profité pour dominer les débats à l’intérieur (14 points à 5/9 aux tirs, 15 rebonds et 2 contres en 32 minutes). Comme lui, son compatriote Mohamed Diarra a battu son record de rebonds en NCAA (18) lors de la victoire de North Caroline State à Boston College (78-84, a.p.). Doté d’un temps de jeu inégal cette saison, le junior (troisième année) n’avait par exemple joué que 5 minutes lors du match précédent.

Autrement, Adama Bal a cumulé 22 points à 8/19 aux tirs (dont 3/9 à 3-points), 7 rebonds et 4 passes décisives en 35 minutes mais Santa Clara s’est incliné 84-69 sur le parquet des California Golden Bears. C’est la deuxième défaite des Broncos jusqu’ici en 2023-2024. Autre meneur/arrière français en vogue depuis le début de saison, Kezza Giffa a encore passé sa soirée sur la ligne des lancers francs. Le fils de Sacha Giffa a ainsi inscrit 14 points à 2/3 aux tirs et 10/13 aux lancers francs en plus de prendre 3 rebonds et donné 2 passes décisives.