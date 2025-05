Landerneau et La Roche Vendée assurent leur maintien, Chartres redescend en LF2

Mercredi soir, la cinquième et avant-dernière journée des playdowns de La Boulangère Wonderligue a tranché : Chartres, promu l’été dernier, redescend en LF2. La victoire du CCBF face à La Roche Vendée (74-67) n’a pas suffi à sauver le club d’Eure-et-Loir. Landerneau, en s’imposant contre Villeneuve d’Ascq (75-73), a validé son maintien dans l’élite, tout comme le RVBC.

Maintien validé pour Landerneau ! ✅ Victorieuses in extremis face à Villeneuve d'Ascq, les Louves du @LBB_HN seront dans l'élite la saison prochaine.#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/a83nlhPQZN — LFB (@basketlfb) May 7, 2025

Landerneau au bout du suspense, Chartres trop court malgré la victoire

Le scénario de la soirée laissait la porte ouverte à plusieurs issues. Chartres devait impérativement l’emporter face à La Roche avec plus de 15 points d’écart pour espérer passer devant au point-average. Malgré une belle prestation et une victoire 74-67, les Bluelights restent derrière les Vendéennes et sont donc officiellement reléguées en LF2, un an après leur montée.

Dans le même temps, Landerneau avait son destin entre les mains. Face à une équipe de Villeneuve d’Ascq jusque-là invaincue en playdowns, les Louves ont dû batailler jusqu’au bout pour assurer leur maintien. À la Cimenterie, le LBB a livré un match plein d’intensité, s’imposant 75 à 73 grâce notamment à un gros match de Nausia Woolfolk et à un contre décisif de Evelyn Akhator dans les dernières secondes.

« L’essentiel est assuré, même si on a été fébriles quand on a mis la main sur le match. On est resté dans le match grâce à notre défense », a soufflé l’entraîneur Wani Muganguzi dans Ouest-France après la rencontre.

Avec ce succès, les Finistériennes ne peuvent plus être rattrapées par Chartres, même en cas de revers lors de la dernière journée. Même constat pour La Roche Vendée, qui profite de l’écart insuffisant concédé à Chartres pour se maintenir également.

🔥 MAINTIEN VALIDÉ ✅ ❤️ En gardant le point average, les Yonnaises seront en @basketlfb pour la 9ème saison consécutive ! ✨ pic.twitter.com/q2ijPKO2BM — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) May 7, 2025

Une sixième journée pour du beurre ?

La dernière journée des playdowns, prévue le mardi 13 mai, comptera donc pour du beurre sur le plan comptable. Villeneuve d’Ascq, déjà sauvé, et La Roche Vendée, tout juste maintenu, s’affronteront pour l’honneur. Landerneau pourra aussi terminer ces playdowns sereinement, tandis que Chartres, qui jouera une dernière fois à ce niveau avant son retour en LF2, aura envie de finir sur une bonne note.