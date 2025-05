Officiel : Valériane Ayayi prolonge chez le champion d’Europe en titre, l’USK Prague

Championne d’Europe pour la première fois de sa carrière le 13 avril dernier avec l’USK Prague, Valériane Ayayi prolonge dans la capitale tchèque ! Comme annoncé après le sacré en EuroLeague, la vice-championne olympique est logiquement renouvelée, tant son rôle a été une nouvelle fois important dans la bonne saison de l’USK.

Décisive tout au long de la saison

Ainsi, Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans) disputera une 6e saison en République tchèque, après sa première aventure entre 2018 et 2020, et son retour au club depuis 2022. Constante sur l’ensemble de la saison (40 matchs disputés toutes compétitions confondues), elle a aussi été prépondérante lors du Final Six d’Euroleague à Saragosse. Elle apportait alors 16 points, 4,7 rebonds et 2,7 passes décisives par match en moyenne à son équipe pour 15,6 d’évaluation.

Déterminante alors que l’USK a dû passer par les barrages au Final Six, gagnant d’abord contre Schio puis Fenerbahçe, avant de battre Mersin en finale. Lors de la dernière marche, c’était elle qui avait mis son équipe sur les bons rails, en inscrivant ses 14 points dans le premier quart-temps. Elle y avait ajouté 4 passes décisives et 3 rebonds. Des performances qui lui ont valu d’être nommée dans le All-Star Five du Final Six féminin de l’Euroleague.

Championne d’Europe, elle a également remporté le championnat de République tchèque deux semaines plus tard avec Prague, face à Brno. La prolongation de Ayayi vient apporter un brin de stabilité dans l’effectif, qui a récemment perdu Teja Oblak et Ezi Magbego, et alors que la légendaire coach Natalia Hejkova vient de prendre sa retraite, après avoir soulevé la sixième Euroleague de sa longue carrière.