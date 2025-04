Après l’EuroLeague, Valériane Ayayi sacrée pour la 4e fois en République tchèque

Valériane Ayayi a remporté pour la 4e fois de sa carrière le championnat de République tchèque avec l’USK Prague. Lors du dernier week-end d’avril, le club de la capitale a conclu victorieusement sa série contre Brno, avec un 3e succès en trois matchs.

L’USK Prague a survolé les playoffs de son championnat national, ne perdant aucune rencontre (comme en saison régulière), successivement contre Trutnov, Chomutov et enfin le Zabiny Brno. Contre cette dernière équipe, Valériane Ayayi (1,86 m, 30 ans) a quasiment enregistré 13 points de moyenne par rencontre, avec notamment une pointe à 20 unités lors du match 2, avec également 8 rebonds et 6 passes décisives en 33 minutes de jeu

Le 15e de suite pour Prague

Il s’agit du 15e titre d’affilée pour l’USK Prague (19 au total dans son histoire), le 4e pour Valériane Ayayi après 2019, 2023 et 2024. Elle tentera de poursuivre l’hégémonie du club la saison prochaine, aux côtés de Janelle Salaün et Pauline Astier, après avoir prolongé. Après avoir décroché son premier titre en EuroLeague, l’internationale française tentera de conclure de la meilleure des manières son exercice 2024-2025 par la plus belle des médailles à l’EuroBasket 2025.