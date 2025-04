Valériane Ayayi prolonge l’aventure à Prague, après son sacre en EuroLeague

Valériane Ayayi (1,86 m, 30 ans) vient de vivre l’un des plus beaux moments de sa carrière. Ce dimanche 13 avril 2025, l’ailière française a remporté l’EuroLeague avec Prague, une première pour elle après plusieurs tentatives infructueuses. Revenue dans le club tchèque en 2022, la capitaine de l’équipe de France va prolonger son bail dans un effectif qui aura un accent encore plus français la saison prochaine.

✍️🏼 ZVVZ USK Praha resign French forward Valeriane Ayayi for the 2025/2026 season. pic.twitter.com/PEYSymyYpX — ʀᴏᴏᴋɪᴇ 👻 (@CoachRookie) April 10, 2025

Une performance de patronne pour un titre historique

Dans une finale dominée par Prague contre Mersin (66-53), Valériane Ayayi a été l’une des joueuses majeures de son équipe avec 14 points, 3 rebonds et 4 passes décisives. Sur l’ensemble de la saison d’EuroLeague, la vice-championne olympique a affiché des statistiques solides : 13,7 points, 6,8 rebonds et 3,5 passes décisives en moins de 33 minutes de jeu par rencontre.

Déjà passée par Prague entre 2018 et 2020, Ayayi y est revenue en 2022 pour s’y imposer comme une figure de l’équipe. Sa prolongation de contrat, confirmée avant le Final Six par la page X Rookie et que nous sommes en mesure de confirmer, prolonge une belle aventure avec le club de la capitale tchèque.

Un trio tricolore à Prague

Valériane Ayayi ne sera pas la seule Française à évoluer à Prague la saison prochaine. Elle sera bientôt rejointe par Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) et Pauline Astier (1,79 m, 23 ans), deux des joueuses les plus prometteuses de leur génération, qui découvriront ainsi l’EuroLeague dans un environnement déjà familier pour une internationale tricolore.

Prague, toujours ambitieux sur la scène européenne, comptera donc un noyau français de qualité pour tenter de conserver son trône.