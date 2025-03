Pauline Astier et Janelle Salaün réunies à Prague la saison prochaine

Prague a bien avancé sur son mercato avec notamment la signature de deux joueuses internationales françaises pour la saison prochaine. Comme annoncé par le compte X rookie, Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) et Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) vont être réunies au sein du club de la capitale tchèque à partir de la saison 2025-2026, peut-on confirmer.

Salaün et Astier déjà bien installées en EuroLeague

Arrivée au club de Bourges en 2017, Pauline Astier y a lancé sa carrière professionnelle trois ans plus tard, à l’âge de 18 ans. Désormais établie comme l’une des meilleures meneuses/arrières du championnat de France (10,2 points, 3,5 rebonds, 6,2 passes décisives et 2,4 interceptions en 27 minutes en LBWL), installée en EuroLeague (10,8 points, 2,8 rebonds, 5,4 passes décisives, 2 interceptions mais 3,7 balles perdues en 27 minutes), la Tarbaise passée par Séméac et Laloubère a convaincu un club majeur de l’EuroLeague de la signer.

Janelle Salaün change elle déjà de club à l’étranger. Finaliste de l’EuroLeague avec Villeneuve d’Ascq en 2024, elle a eu envie de se tester hors des frontières de l’Hexagone. Productive en Serie A (13,8 points à 41,3% de réussite à 3-points, 5,6 rebonds, 2,2 passes décisives et 0,8 interception en 26 minutes) comme en EuroLeague (14,4 points à 36,9% derrière l’arc, 5,9 rebonds, 2,4 passes décisives et 1,5 interception en 31 minutes), elle veut maintenant passer un nouveau cap en Tchéquie.

✍🏻 ZVVZ USK Praha sign French forward Janelle Salaün for the upcoming season. pic.twitter.com/vXOZyndJNW — ʀᴏᴏᴋɪᴇ 👻 (@CoachRookie) March 15, 2025

Reste à savoir si Astier et Salaün feront équipe avec Valériane Ayayi (1,86 m, 30 ans) à Prague. La capitaine de l’équipe de France est l’une des joueuses cadres de l’effectif tchèque. Mais restera-t-elle sur place ?