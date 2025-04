Gabby Williams et Valériane Ayayi dans le cinq idéal du Final Six de l’EuroLeague

En bon vainqueur de la première édition du Final Six de l’EuroLeague, l’USK Prague tient une bonne place dans le cinq idéal de la compétition. Ainsi, en plus de trois joueuses tchèques, Valériane Ayayi, Brionna Jones et Ezi Magbegor, l’on retrouve l’intérieure de Mersin Natasha Howard et l’ailière tricolore de Fenerbahçe Gabby Williams.

Trois joueuses de l’USK Prague

De ce cinq majeur, le pilier est évidemment la MVP de ce Final Six, la pivot américaine Brionna Jones. Elle a parachevé sa semaine espagnole par une grosse performance en finale 24 points à 11/14 aux tirs, accompagnés de 11 rebonds, pour 30 . Sur l’ensemble de la compétition, elle a tourné à 19 points, 7,7 rebonds, 2 passes décisives et 2,3 interceptions par match, pour une évaluation moyenne de 24,7.

Derrière, sur les ailes, l’on retrouve les ailières ou plutôt les porteuses de balles de cette équipe idéale de très grande taille, les Françaises Valériane Ayayi et Gabby Williams. Pour sa 4e dernière phase finale de l’EuroLeague avec Prague, la capitaine des Bleues a été époustouflante, étant un admirable relais sur les extérieurs pour Prague (16 points, 4,7 rebonds et 2,7 passes décisives, pour une évaluation de 15,6). Plus en difficulté avec le Fener, la meilleure défense de la compétition termine avec 12,5 points, 4,5 rebonds, 4,5 passes et 3,0 interceptions par match.

Malgré la défaite de Mersin en finale, Natasha Howard a été récompensée pour sa constance, avec quasiment un double-double de moyenne 16,7 points et 8,3 rebonds de moyenne. Enfin, l’intérieure australienne de l’USK, Ezi Magbegor, s’est particulièrement illustrée en demi-finale face à Fenerbahçe, avec un impressionnant double-double : 16 points et 16 rebonds.