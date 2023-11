Rayan Rupert et Adama Bal ont cartonné ce vendredi

G-League / NCAA - Rayan Rupert (24 points et 12 rebonds) et Adama Bal (25 points, 5 rebonds et 4 passes décisives) ont cartonné ce vendredi 24 novembre, respectivement en G-League et NCAA.

Rayan Rupert et Adama Bal ont signé leur meilleure performance offensive de ce début de saison, en G-League pour le premier et NCAA pour le second.

Alternant entre les Portland TrailBlazers en NBA, avec qui il ne dispose pour le moment que d’un rôle limité, et Rip City Remix en G-League, Rayan Rupert avait marqué entre 8 et 15 points. Cette fois, il a inscrit 24 points à 8/16 aux tirs (dont 5/9 à 3-points) en plus de prendre 12 rebonds et son équipe s’est imposée 113 à 110 à domicile lors de la Showcase Cup contre les Salt Lake City Stars.

Les Highlights du match de Rayan Rupert et Malachi Smith🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mnqYG4ZP3n — Blazers France (@BlazersFr) November 25, 2023

Adama Bal a marqué un point de plus et son équipe de Santa Clara a infligé à Oregon (88-82) sa première défaite de la saison, en Floride lors de l’Emerald Coast Classic. L’arrière sarthois a marqué 25 points à 10/14 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), pris 5 rebonds et donné 4 passes décisives en 36 minutes. Il a fini de loin meilleur marqueur des Broncos, qui enchaînent ce samedi face à Ohio State.