Alexandre Chassang de retour à Dijon, « sa deuxième maison »

Betclic ÉLITE - Pivot dominant de Dijon entre 2018 et 2021, le Limougeaud Alexandre Chassang retrouve la JDA et son ancien coach, Laurent Legname, ce samedi à l'occasion de la 16e journée du championnat de France.

Relancé à Limoges, après deux saisons mitigées, entre une expérience malheureuse à l’étranger en Turquie (Yalova) et un passage médiocre à Bourg-en-Bresse, Alexandre Chassang (2,04 m, 29 ans) va retrouver un environnement familier ce samedi (à 18h30) : la JDA Dijon, de Laurent Legname. Finaliste de Betclic ÉLITE en 2021 avec le club bourguignon, il a écrit les plus belles pages de sa carrière en Côte d’Or (une pointe à 12,5 d’évaluation) entre 2018 et 2021, devenant notamment international français alors qu’il songeait auparavant à arrêter le basket au plus bas de sa période toulonnaise.

« C’est toujours particulier de revenir dans cette salle, dans cette ville que j’apprécie énormément », a-t-il confirmé à France Bleu Limousin. « C’est un peu comme ma deuxième maison là-bas. J’y ai passé les trois meilleures années de ma carrière. C’est à Dijon que j’ai été le plus épanoui. J’ai gagné énormément de matchs, perdu peu. J’ai remporté un titre en Leaders Cup et une médaille de bronze en Basketball Champions League, je suis marqué à vie. C’est toujours spécial de retourner là-bas. »

Outre une salle qu’il connait bien, Alexandre Chassang ne sera vraiment pas dépaysé puisqu’il devra faire face au système Legname, l’un de ses mentors, l’homme qui a relancé sa carrière à la JDA. Déjà vainqueur de son ancien coach plus tôt dans la saison à Gravelines (83-79), le Francilien lui a rendu un bel hommage au micro de France Bleu Limousin.