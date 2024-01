Allan Jeanne-Rose monte en puissance, Daniel Batcho élu joueur de la semaine

Allan Jeanne-Rose a livré l’un de ses tous meilleurs matches en NCAA vendredi 12 janvier et son équipe, Central Connecticut State, s’est imposé pour la quatrième fois de suite.

Après une sortie à 22 points pour démarrer 2024, le Martiniquais a cumulé 24 points à 9/16 aux tirs (dont 1/3 à 3-points) et 6 rebonds en 35 minutes et les Blue Devils ont gagné 75 à 61 chez le St. Francis (PA) Red Flash. C’est leur deuxième victoire en deux matches dans la Northeast Conference.

Cet ailier athlétique formé en Martinique avant de partir au lycée en Floride avait déjà inscrit 25 points sur un match plus tôt cette saison. Arrivé à Central Connecticut State l’an passé, après quatre saisons à Fairfield, l’ancien licencié au Golden Lion de Saint-Joseph est performant (15,9 points à 60% de réussite aux tirs, dont 40,7 à 3-points, 4,6 rebonds, 1,7 passe décisive et 0,9 contre en 28 minutes) alors qu’il vit sa dernière saison en NCAA.

Make it a 2-0 #NECMBB start for @CCSU_MBB with its 75-61 victory at SFU

📽️ Silky smooth Allan Jeanne-Rose put up a game-high 24 points & came up big late

🔢 CCSU shot 55.6% in 2H, had 40-24 edge in points in the paint

👇 𝙎𝘼𝙑𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝘿𝘼𝙏𝙀

Monday: MC (3-0) @ CCSU (2-0) pic.twitter.com/V7i9fhlUqr

— Northeast Conference (@nechoops) January 13, 2024