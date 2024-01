Maxime Raynaud en démonstration face aux Utah Utes

Maxime Raynaud (2,16 m, 20 ans) enchaîne les bonnes performances. Solide lors de la victoire de Stanford 88-84 après prolongation sur le parquet d’Oregon State (18 points à 9/14 aux tirs, 13 rebonds et 3 passes décisives en 34 minutes) jeudi dernier, l’intérieur français a atteint la barre des 20 points pour la troisième fois de la saison.

Le Parisien a réussi 7 de ses 12 tentatives de tirs (dont 2/4 à 3-points) en plus de prendre 11 rebonds, donner 2 passes décisives et contre 3 tirs en 34 minutes. Surtout, avec un Michael Jones décisif (10 de ses 15 points dans les 2 dernières minutes du match), le Cardinal s’est imposé 79-73 contre les Utah Utes au Maples Pavilion ce dimanche 14 janvier. C’est leur quatrième succès sur les cinq derniers matches, portant ainsi leur bilan à 4 victoires en 6 matches dans la PAC-12. Avant de recevoir Washington State jeudi, ils sont troisièmes de la conférence.

🇫🇷 Maxime Raynaud kicked it into another gear this week with b2b double doubles for Stanford: against Utah, the 7-ft-1 big man put together one of the most impactful and well-rounded performances of his collegiate career

20 PTS • 7-12 FG • 4-6 FT • 11 REB • 2 AST • 3 BLK pic.twitter.com/IygL8auySc

— CBB Europe (@CBB_Europe) January 15, 2024