Kane Milling explose son record de points !

Kane Milling a explosé son record de points en NCAA ce jeudi 11 janvier lors de la large victoire d’UC Davis contre Cal State Northridge (95-75).

L’ancien joueur du Hyères-Toulon Var Basket et du Limoges CSP a inscrit 27 points, faisant ainsi bien mieux que ses matches à 19 puis 18 points lors de sa saison junior en 2022-2023. Lui qui n’avait jamais atteint la barre des 20 points lors de ses cinq saisons NCAA jusqu’ici a inscrit… 20 points dès la première mi-temps.

Il faut dire que le senior (dernière année) a pris confiance dernièrement avec un temps de jeu très élevé (plus de 32 minutes par match cette saison). Ce jeudi, il a donc tenté 19 tirs, pour 9 réussites, avec un 6/14 à 3-points. A l’University Credit Union Center, les Aggies ont signé leur quatrième victoire en cinq rencontres dans la Big West Conference, qui plus est face à des Matadors qui n’avaient jusqu’ici pas perdu depuis le lancement de la saison régulière (3 victoires en 3 matches). Kane Milling, qui passera professionnel à l’issue de cette saison NCAA, et UC Davis vont tenter d’enchaîner ce samedi face à Cal State Bakersfield.

𝗠𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗜𝗧 𝗞𝗡𝗢𝗪𝗡

🐴 Kane Milling: Career-high 27 points

🐴 Three Aggies scored 20+ points

🐴 Never trailed at any point in the game

🐴 Drilled 15 of 34 attempts from three-point range

🐴 Winners of 5 out of the last 6 🔥#GoAgs | @ucdavisaggies pic.twitter.com/rhi4UKT4Iy — UC Davis Men’s Basketball (@ucdavismbb) January 12, 2024