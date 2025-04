[Analyse] Aix-Maurienne, le miracle tactique de Pro B

Aix-Maurienne surprend en cette saison 2024-2025 de Pro B. Malgré un effectif limité en moyens et en talents individuels par rapport à ses concurrents, le club savoyard s’est hissé parmi les meilleures attaques du championnat. Une réussite collective que l’on doit à la patte de l’entraîneur Kenny Grant, artisan d’un basket simple, rapide et intelligent. En partenariat avec Process Corporation, média expert en analyse vidéo, on vous explique comment cette équipe a su compenser ses limites pour briller.

Une équipe avec une vraie identité

« Comment réussir avec une équipe qui a moins de talent que les autres ? Il faut construire une vraie identité », explique Process Corporation. Et cette identité passe d’abord par la recherche de points faciles. En clair : accélérer le jeu, profiter des transitions et éviter les pertes de balle inutiles.

C’est là qu’Aix-Maurienne impressionne. Meilleure équipe du championnat aux pertes de balle et deuxième au ratio passes décisives/balles perdues, le collectif savoyard fait preuve d’une maîtrise remarquable dans la gestion du ballon. Cela permet d’éviter les contre-attaques adverses tout en maximisant chaque possession.

Un rythme de jeu soutenu et une efficacité ciblée

L’AMSB est également l’équipe qui joue le plus de possessions cette saison. Avec six possessions de plus que la moyenne et donc six tirs de plus par match, la stratégie est claire : jouer vite pour éviter les défenses placées et favoriser les 1 contre 1 en transition. Résultat : 4e meilleure attaque de Pro B, 3e au pourcentage à 2-points, et une efficacité maximale dans la zone proche du cercle.

Une attaque construite autour de la raquette

En demi-terrain, Aix-Maurienne fait preuve de patience et de lucidité. Peu adepte des tirs à 3-points (13e pourcentage de la ligue), l’équipe mise tout sur les points dans la peinture, secteur où elle excelle. Pas question de prendre des tirs précipités à longue distance : Kenny Grant a bâti une attaque disciplinée, qui mise sur des systèmes simples mais efficaces, en phase avec les forces de ses joueurs.

Un projet solide, une reconnaissance méritée

À l’image de son jeu, Kenny Grant a su se faire remarquer. Le coach américano-suédois, qui avait déjà été assistant en Betclic ÉLITE, a prouvé qu’il pouvait porter un projet ambitieux. Et sa réussite ne passe pas inaperçue : il s’est engagé pour la saison prochaine avec Le Portel, où il aura l’occasion de faire valoir ses principes de jeu au plus haut niveau.