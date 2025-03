Aix-Maurienne possède la meilleure évaluation collective de Pro B depuis… 33 ans !

Du propre aveu de Kenny Grant, l’entraîneur d’AMSB, c’est une statistique « absurde » : avec une moyenne de 105,6, Aix-Maurienne possède la meilleure évaluation de Pro B depuis… 33 ans.

Il faut, en effet, remonter jusqu’à la saison 1991/92 pour trouver trace d’un chiffre plus élevé. Avec le phénomène Terence Stansbury dans son effectif (30 points de moyenne en Pro B), Levallois était alors monté jusqu’à 118,5 d’évaluation en moyenne. Mais dans l’ère moderne, personne ne s’est approché de la marque savoyarde, avec une pointe à 102,7 pour l’ADA Blois en 2019/20, avant l’interruption de la saison par le Covid (voir le classement complet ci-dessous).

Neal Quinn premier joueur, « seulement » 20e

« C’est une statistique symbolique parce que ce n’est pas la statistique que l’on cherche en commençant un match », élabore Kenny Grant. « Par contre, je pense que ça montre la valeur du collectif et l’implication de tous les joueurs. On n’a personne dans le top 10 d’évaluation individuelle, Neal Quinn étant le mieux classé à la 20e place. »

Alors, quel est le secret d’Aix-Maurienne ? « C’était une question que je me posais aussi de l’extérieur avant d’arriver », se marre le pigiste, Luc Loubaki, débarqué fin février. « En étant à l’intérieur, j’ai de suite compris. Depuis que je suis là, je ressens que ce groupe a un vrai état d’esprit : on veut tous faire l’effort en plus pour le copain d’à côté. Cet esprit de camaraderie aux entraînements se transfère en match. Cette équipe travaille très bien et très dur. C’est juste une bande de potes, on aime jouer ensemble. Le coach encadre bien tout ça, il a une philosophie claire, chacun connait son rôle. Il y a cette volonté de voir le copain briller, c’est vraiment un bonheur d’être dans cette équipe. »

Un vrai basket collectif

Après, il est évident qu’Aix-Maurienne possède la meilleure évaluation collective parce que l’équipe est tournée vers l’attaque (90 points de moyenne par match, n°1 de Pro B). Mais les pensionnaires de la Halle Marlioz ont désormais une maturité nécessaire pour aller gagner des gros matchs d’une autre façon, comme lorsqu’ils ont battu le leader Boulazac au Palio il y a deux semaines au terme d’un bras de fer défensif (69-62), sans leur leader Gide Noel (de retour vendredi à Poitiers).

Au-delà de ça, le jeu savoyard est sûrement l’un des plus chatoyants de Pro B, avec une formidable circulation de balle (22,5 passes par match, n°1 dans le domaine aussi). Lors de son dernier match contre Caen, le géant Neal Quinn (2,13 m) ressemblait au Nikola Jokic du (très) pauvre avec 10 passes décisives, record de la saison pour un pivot dans l’antichambre. Face au CBC, les Aixois ont d’ailleurs délivré la bagatelle de 32 passes décisives, le deuxième plus haut total dans toute l’histoire du club (derrière les 33 contre Le Portel en 2011).

« On joue un basket qui est agréable à voir », confirme Kenny Grant. « On joue avec beaucoup de possessions, on prend beaucoup de plaisir à partager la balle, on essaye toujours de trouver la solution ensemble. Le basket est un sport simple si tu joues dur et partage la balle. »

Dans le Top 4 de Pro B, malgré l’avant-dernier budget

De quoi contrer tous les pronostics d’avant-saison, qui annonçaient Aix-Maurienne à la limite de la zone rouge, comme toujours. « C’est vous qui ne nous attendiez pas dans le Top 4 », sourit Kenny Grant, qui lui a toujours clamé toujours l’objectif des playoffs. Mais à vrai dire, comment était-il possible de prévoir qu’AMSB serait 4e du championnat, avec le 19e budget et la 18e masse salariale du championnat ?

Le mérite savoyard consiste largement en sa faculté à avoir surperfer sportivement par rapport à sa condition budgétaire. Avec 19 victoires en 30 rencontres, Aix-Maurienne présente le même bilan que Roanne, qui affiche pourtant des finances plus de deux fois supérieures.

« On a fait venir énormément de joueurs qui n’avaient pas montré leur potentiel, d’autres qu’on ne connaissait pas en France, mais ce sont des vrais joueurs », avance l’entraîneur américano-suédois, qui reviendra ce vendredi à Poitiers, où il a disputé les derniers matchs de sa carrière professionnelle en 2016. « Après, on essaye de ne pas trop regarder devant et de prendre jour après jour. » Afin, pourquoi pas, d’améliorer cette moyenne de 105,6 et surtout de vivre une vraie épopée printanière lors des playoffs, perspective autrement plus enthousiasmant qu’un simple classement historique à l’évaluation collective…