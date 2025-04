Nicolas Batum complimenté par ses adversaires Jokic et Murray : les Clippers mènent la série contre Denver

Les Los Angeles Clippers, après avoir commencé la série du 1er tour des playoffs NBA par une défaite à Denver, viennent d’engranger un second succès consécutif contre la franchise du Colorado. Suite au gros match de Kawhi Leonard (39 points) pour reprendre l’avantage du terrain au match 2, l’équipe californienne a infligé une véritable correction aux Nuggets pour leur grande première en postseason dans leur salle flambant neuve, le Intuit Dome.

Première en playoffs réussie à l’Intuit Dome pour les Clippers

Ce 3e match de la série entre Clippers et Nuggets n’a fait l’ombre d’un pli. Déjà largement devant à la mi-temps (65-47), Los Angeles n’a fait qu’accroître son avance en seconde période, pour s’imposer de plus de 30 points à l’arrivée (117-83). Malgré un triple-double très propre de Nikola Jokic (23 points à 9/14 aux tirs, 13 rebonds et 13 passes décisives), le Serbe était trop isolé avec Jamal Murray (23 points lui aussi) pour l’emporter.

Déjà très en réussite avec son tir depuis le début de la série, Nicolas Batum a fait encore mieux lors de ce match 3. En plus de ses 12 points à 4/6 à 3-points, l’ailier tricolore a ajouté 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 27 minutes de jeu, pour un +/- de +23 sur la rencontre. Il a ainsi bien épaulé le cinq majeur des Clippers, dont quatre membres terminent à 19 points ou plus (Leonard, Zubac, Powell et Harden).

Les compliments de Nikola Jokic et Jamal Murray pour Batum

« Je dois juste faire en sorte d’être ouvert et de tirer », disait-il simplement à Basket USA après la rencontre. « Je dois juste faciliter la vie de mes coéquipiers, c’est mon boulot. En défense, c’est un peu différent, mais [sur ce début de playoffs], j’essaye juste d’être encore un peu plus intelligent. »

Sur l’ensemble de la série, Nicolas Batum compile une très belle adresse extérieure, avec 45% de réussite à 3-points (5/11). L’ancien capitaine des Bleus a même reçu les compliments de plusieurs adversaires, comme Jamal Murray ou encore Nikola Jokic : « C’est un excellent joueur, je pense que les gens oublient à quel point il est bon. » Les Clippers mènent désormais 2 à 1 dans cette série contre les Denver Nuggets, avec un autre match à jouer à domicile ce dimanche, avant de retourner la semaine prochaine à la Ball Arena.