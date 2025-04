Moqué par les Lakers, discret statistiquement, pourtant difficilement franchissable : le paradoxe Rudy Gobert

Alors que l’on se doutait que l’opposition small-ball proposée par les Los Angeles Lakers ne serait pas forcément de nature à mettre en avant ses qualités, Rudy Gobert vit effectivement des débuts de playoffs bien compliqués…

2 points lors du Match 1, puis 6 lors du Match 2 : le pivot picard des Wolves n’avait jamais aussi peu marqué cette saison. Très peu servi par ses coéquipiers, il s’est donc contenté de 6 unités à 2/5, 6 rebonds et 2 interceptions en 29 minutes. Soit une moyenne de 4 points à 43% depuis le début de la série…

Son manque de rentabilité offensive lui a même valu de passer les quatre dernières minutes sur le banc, au détriment de Naz Reid, à un moment où Minnesota avait besoin de points pour rattraper les Lakers (78-90). Une vaine course poursuite puisque les Timberwolves se sont inclinés 85-94, laissant ainsi Los Angeles égaliser dans la série (1-1).

Au micro de Basket USA, Rudy Gobert s’est personnellement incriminé sur la mauvaise entame vécue par Minnesota. « Particulièrement dans le premier quart-temps et surtout moi, on a trop « ouvert » l’accès au cercle, au lieu de le fermer et de les orienter vers la ligne de fond. »

Pire, le natif de Saint-Quentin a été particulièrement ciblé en isolation par les Lakers. Le panier que lui a mis Luka Doncic sur la tête a fait le tour du monde, de même que sa réaction (« Sub him out ! » en direction du banc des Wolves, soit « Remplacez-le ! »). Idem : après l’avoir débordé, Austin Reaves s’est exclamé que Gobert ne pouvait pas le tenir, dans des termes un peu plus fleuris…

Pourtant, malgré la cruauté des images, la réalité des chiffres n’est pas aussi implacable pour Rudy Gobert… « Il a un +/- de – 2 : son impact sur le terrain reste assez important », l’a défendu son coach Chris Finch, cité par Basket USA. De ce point de vue, le géant picard des Wolves affiche effectivement la meilleure marque parmi les cinq titulaires des Wolves.

Aussi, lorsqu’il est joué en isolation par les attaquants californiens, l’intérieur aux 112 sélections en équipe de France arrive à les limiter à 41% de réussite (5/12), ce qui est particulièrement positif. Ainsi, malgré son trash-talking, Luka Doncic ne lui a mis qu’un seul shoot dessus (1/4). Pour LeBron James, c’est encore pire (0/4) ! Là où le bât blesse, c’est si l’on ajoute les fautes : en comptant les lancers-francs concédés par l’ancien choletais, les Lakers obtiennent 1,07 point par possession jouée en isolation sur Gobert. Donc l’assurance statistique de faire grimper le score en le défiant individuellement…

