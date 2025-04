Nicolas Batum et les Clippers reprennent l’avantage du terrain à Denver

Nicolas Batum (6 points à 2/5 à 3-points, 4 rebonds et 2 interceptions en 18 minutes) et les Clippers ont réussi à inverser la tendance lundi soir à Denver en s’imposant 105 à 102 face aux Nuggets. Kawhi Leonard, exceptionnel d’adresse, a porté les siens pour leur permettre de reprendre l’avantage du terrain avant les deux prochains matchs à Los Angeles.

Kawhi Leonard étouffe Denver, Batum précieux dans l’ombre

Avec 39 points à 15/19 aux tirs, Kawhi Leonard a signé un match de patron au Ball Arena. Longtemps absent lors des deux dernières campagnes de playoffs, l’ailier double MVP des Finales NBA semble retrouver son meilleur niveau au moment opportun. « Je suis juste content de pouvoir être sur le terrain et de me sentir bien », a-t-il déclaré en sortie de match.

K.A.W.H.I. 39 POINTS

5 PASSES

2 STL

15-19 FG

4-7 3P Fun Guy is back. pic.twitter.com/gPBnR6Z80C — NBA France (@NBAFRANCE) April 22, 2025

Bien épaulé par James Harden (18 points à 7/17 aux tirs et 7 passes), Leonard a fait la différence dans les moments-clés, notamment avec un tir à 3-points sur le buzzer à la mi-temps, puis un vol de ballon capital à 37 secondes de la fin. En face, Nikola Jokic a compilé un triple-double (26 points, 12 rebonds et 10 passes), mais aussi 7 pertes de balle et 4 lancers manqués, qui ont pesé lourd.

Nicolas Batum, lui, a apporté dans la discrétion qui le caractérise. En 18 minutes, l’international français a inscrit 6 points à 2/5 à 3-points, tout en captant 4 rebonds et interceptant 2 ballons. Une activité précieuse dans la rotation extérieure de Tyronn Lue.

Le prochain rendez-vous est fixé à jeudi soir à l’Intuit Dome de Los Angeles pour un Game 3 déjà décisif. Depuis le début du mois de mars, les Clippers n’ont pas perdu deux matchs d’affilée. Un signe encourageant dans cette série serrée, marquée aussi par le changement inattendu de coach côté Denver, David Adelman ayant remplacé Michael Malone à la dernière minute.