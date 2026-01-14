Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Chez l’ASVEL, Boulazac n’a pas réussi à s’accrocher : « On a vu très vite qu’il y avait de la différence »

Betclic ELITE - Battu 94-77 à l’Astroballe par l’ASVEL, le Boulazac Basket Dordogne a concédé une deuxième défaite consécutive. Malgré l’écart, Alexandre Ménard et Antoine Eïto ont tenu à souligner le contenu, l’état d’esprit et le travail réalisé, tout en reconnaissant la supériorité lyonnaise.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chez l’ASVEL, Boulazac n’a pas réussi à s’accrocher : « On a vu très vite qu’il y avait de la différence »

Prviés de deux joueurs clés, Antoine Eïto et Boulazac ont décroché en première mi-temps face à l’ASVEL

Crédit photo : Infinity Nine Media / Eryn Couturier

Trois jours après sa défaite au Palio face au Mans, Boulazac se déplaçait ce mardi à l’Astroballe pour défier l’ASVEL. Face à une équipe rhodanienne en quête de réaction, l’écart s’est rapidement creusé et le BBD s’est incliné 94-77. Une rencontre à sens unique, mais riche d’enseignements selon le staff du club périgourdin, qui stagne à la 12e place, à 1 victoire du play-in et à 2 de la relégation.

– Journée 13

Un départ compliqué et une hiérarchie vite établie

Dès l’entame, l’ASVEL impose son rythme et son intensité. Menés 27-21 après dix minutes, les joueurs d’Alexandre Ménard accusent 15 points de retard à la pause (51-36).

Au retour des vestiaires, la dynamique ne s’inverse pas. L’ASVEL poursuit sa marche en avant, profitant des moindres erreurs boulazacoises. La principale satisfaction côté BBD vient du secteur intérieur, avec un Ousman Krubally (2,02 m,37 ans), auteur de 20 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, mais insuffisant pour inverser le cours du match.

Ousman KRUBALLY
Ousman KRUBALLY
20
PTS
3
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
94 77
BOU

Alexandre Ménard : “Essayer de faire en sorte qu’on nous respecte”

Après la rencontre, le coach du BBD, Alexandre Ménard, a tenu un discours lucide et assumé au micro d’Ici Périgord :

« On ne s’en foutait pas de ce match. On était venus pour travailler, faire le meilleur match possible avec les moyens du moment. Respecter l’ASVEL c’est facile, parce qu’ils sont plus forts, mais il faut essayer de faire en sorte qu’on nous respecte, parce qu’on travaille. Il faut reconnaître la supériorité de l’ASVEL. Ils sont beaucoup plus forts, ils ont des rotations plus importantes. C’est un alliage intéressant entre anciens et jeunes, leur coach travaille bien. C’est des choses dont on veut s’inspirer. »

Satisfait de l’état d’esprit de son groupe diminué, Alexandre Ménard a également insisté sur les enseignements à tirer :

« Sur le contenu je ne peux pas reprocher grand-chose à mes gars. Il y a quelques défenses où on aurait pu être plus agressifs, quitte à faire des erreurs. (…) Mais je suis content qu’on n’ait pas de nouveaux blessés. »

LIRE AUSSI

Antoine Eïto : “C’est frustrant, mais on reste positifs”

Arrivé en cours de saison chez le promu, Antoine Eïto (1,88 m, 37 ans) partage ce mélange de frustration et de lucidité :

« C’est frustrant parce qu’on peut faire beaucoup mieux, mais on n’est pas armés pour ça. J’aurais aimé joué au complet, avec Hugo (Robineau) et KJ (Williams) (tous deux absents depuis la victoire arrachée fin décembre 79-78 face à Dijon). On a vu très vite qu’il y avait de la différence, surtout au vu de notre effectif actuel. »

Déjà tourné vers la suite, le meneur insiste sur l’importance du prochain déplacement :

« Il y a un gros match vendredi à Nancy. C’est celui qu’on doit arriver à prendre. On y va avec les intentions de le prendre parce que c’est plus notre championnat. On se focalise sur nous, tête haute, et on va continuer à avancer. »

ASVEL
ASVEL
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Au lendemain de son plus gros temps de jeu en pro, Oscar Wembanyama inscrit son premier double-double en Espoirs
Recrue du BCM Gravelines-Dunkerque, Jacob Gilyard a disputé la saison 2023-2024 en NBA avec les Memphis Grizzlies
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque recrute enfin : l’ex-meilleur passeur de G-League débarque au BCM
Prviés de deux joueurs clés, Antoine Eïto et Boulazac ont décroché en première mi-temps face à l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Chez l’ASVEL, Boulazac n’a pas réussi à s’accrocher : « On a vu très vite qu’il y avait de la différence »
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
Alpha Diallo est considéré comme le meilleur défenseur de l'EuroLeague par les GM de la compétition
EuroLeague
00h00Les GM d’EuroLeague consacrent Alpha Diallo, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
NM1
00h00Après un crochet par Challans, Cheick Sekou-Conde retrouve la NM1
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Fabrice Lefrançois et Cholet jouent la suite de leur saison de BCL ce mercredi chez le Tofas Bursa
Basketball Champions League
00h00Cholet joue une « finale » à Bursa : « Gagner là-bas serait un exploit »
1 / 0
Livenews NBA
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle
NBA
00h00Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama vante… Le Portel devant les médias américains : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jaylen Browna pesté contre l'arbitrage après la défaite de Boston face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA
Joe Mazzulla s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de Boston chez les Indiana Pacers, et la NBA lui donne raison
NBA
00h00La NBA valide les critiques de Mazzulla : l’écran de Siakam était illégal
NBA
00h00Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama
Spoelstra avait acquis le statut d'entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich
NBA
00h00Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain
1 / 0