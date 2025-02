[Direct vidéo] Suivez le match entre Nanterre et Gravelines-Dunkerque à Paris La Défense Arena

Nanterre 92 et le BCM Gravelines-Dunkerque se retrouvent pour un match du championnat de Betclic ELITE ce vendredi 28 février dans un cadre particulier : l’enceinte de Paris La Défense Arena. Pour la 4e fois, le club des-Hauts-de-Seine organise un match événement dans la plus grande salle d’Europe. la suprématie de la compétition ce dimanche à 19h à Caen.

Lors de ses trois précédentes sorties dans la salle de la banlieue ouest parisienne, l’équipe nanterienne l’a emporté à une seule reprise, lors de la première édition contre l’ASVEL en 2018. Ensuite, en 2023 et 2024, les Altoséquanais ont perdu à chaque fois, de nouveau contre l’ASVEL et aussi contre Monaco. Mais à chaque fois, les rencontres ont été de véritables succès populaires, avec plus de 15 000 spectateurs.

Le match à Paris La Défense Arena entre Nanterre et Gravelines-Dunkerque sera diffusée gratuitement par DAZN sur sa plateforme et sa chaîne Youtube. Rendez-vous à 20h30 sur le lien ci-dessous !