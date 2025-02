Nanterre investit une 3e année de suite La Défense Arena, contre Gravelines-Dunkerque

Nanterre 92 commence à prendre ses marques à Paris La Défense Arena. Pour la 3e année de suite, le club francilien va prendre ses quartiers dans la vaste enceinte sportive de l’ouest parisien. Après avoir affronté deux fois l’ASVEL (2018 et 2023), puis l’AS Monaco la saison dernière, Nanterre va cette fois accueillir le BCM Gravelines-Dunkerque le vendredi 28 février (20h30) dans le cadre de la Betclic ELITE.

Un club authentique, une salle emblématique, un match spectaculaire! 💥🚀✨ La billetterie est ouverte pour notre match à @ParisLaDefArena! RDV le vendredi 28 février à 20h15 pour une soirée de spectacle et de surprises… 🎟️ https://t.co/lRdhxYNd0M pic.twitter.com/QvNafD8eb5 — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 22, 2024

Un match de gala pour regarder vers le haut ?

Si Nanterre 92 n’affronte pas une écurie d’EuroLeague pour la première fois à La Défense Arena, l’enjeu sera néanmoins important pour Philippe Da Silva et ses joueurs. Au retour de la trêve internationale de février, le club des Hauts-de-Seine (11e de Betclic ELITE) est à un tournant de sa sa saison. Ces derniers reçoivent le BCM Gravelines-Dunkerque, également à 7 victoires et 12 défaites en championnat, pour un match charnière. Une victoire permettrait de continuer à être bien placé pour le play-in (Nancy, 10e, est à 8-11) et les éloignerait de l’avant-dernière place (5-14).

« Il faut à la fois profiter de l’ambiance et de tout ce qu’il y a autour, mais en même temps rester focus sur le fait que c’est un match de championnat, important d’ailleurs », explique le meneur Benjamin Sene, qui a participé à 2 des 3 éditions des matchs à Paris La Défense Arena. Ce qui n’est pas le cas de la majorité des joueurs nanterriens, hormis Desi Rodriguez, Lucas Fischer et Lucas Dussoulier.

4e match organisé à Paris La Défense Arena : nouveau record d’affluence ?

Outre l’enjeu sportif, l’organisation d’un match à Paris La Défense Arena est un évènement qui s’installe dans le temps pour Nanterre. Ce dernier a été une réussite à chaque fois, puisque les trois rencontres dans l’enceinte permettent au club francilien de détenir les trois plus grosses affluences de l’histoire du championnat de France (15 220 en 2018, 16 319 en 2023 et 15 767 en 2024).

Même si le BCM Gravelines-Dunkerque n’est pas une équipe du même standing que l’AS Monaco ou l’ASVEL, les dirigeants nanterriens espèrent de nouveau une forte affluence pour cette 4e édition des matchs à Paris La Défense Arena.