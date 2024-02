15 767 spectateurs : Nanterre 92 détient les trois plus grosses affluences de l’histoire de la LNB

C’est désormais officiel : le club de Nanterre 92 a réalisé les trois plus grosses affluences de l’histoire de la Ligue Nationale de Basket (LNB).

15 767 spectateurs étaient présents à la Paris La Défense Arena ce mercredi 28 février pour assister à la victoire de Monaco contre Nanterre (80-86). En semaine, le club des Hauts-de-Seine a quasiment rempli la salle, qui avait réuni 16 319 spectateurs un dimanche contre l’ASVEL l’an passé. C’est mieux encore que les 15 220 personnes présentes dans ce même écrin en 2018 pour la première édition. Bref, Nanterre 92 a réussi son pari, avec en prime un beau spectacle sportif avec la remontée de l’équipe locale en deuxième mi-temps.

« On a fait trois éditions avec une édition formidable avec un scénario incroyable, le premier, l’année dernière où il n’y avait pas eu trop de matchs car on était une équipe en difficulté, s’est rappelé Pascal Donnadieu après la rencontre. C’est aussi pour ça que je suis quand même satisfait de ce qu’on a produit en deuxième mi-temps parce que si on était resté à 15-20 points tout le match… On a beau avoir des animations, un spectacle formidable à côté, les gens viennent aussi pour voir un match de basket avec si possible un peu de suspense. Je pense que là dessus ils ont été servis parce qu’on a réussi à revenir dans le match et encore une fois avec nos valeurs et notre collectif, c’est ce qui me rend satisfait de la prestation. »