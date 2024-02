Pascal Donnadieu : « On était certainement pris par l’atmosphère du match »

Pascal Donnadieu, le coach de Nanterre, et Donatas Motiejunas, le pivot de Monaco, reviennent sur leur match gagné par la Roca Team 86 à 80 ce mercredi 28 février à la Paris La Défense Arena.

Pascal Donnadieu (entraîneur de Nanterre) : « Je crois qu’en première mi-temps, ce n’était pas vraiment le visage qu’on a montré depuis le mois de septembre. On était certainement un petit peu pris par l’atmosphère du match. On n’a pas respecté ce qu’on est capable de faire depuis le début. Donc j’ai fait en sorte de bien recadrer l’équipe à la mi-temps et d’avoir un discours en mettant l’accent sur notre force collective. Avoir plus de collectif, beaucoup plus de sacrifices notamment défensivement et ensuite, on a retrouvé un petit peu la dynamique qu’on a depuis le début de saison.

On a fait vraiment un gros run pour revenir, ça s’est joué vraiment à pas grand chose au final. Une contre-attaque pas très bien négociée quand on est à -1, un rebond où Juhann (Begarin) n’arrive pas à remarquer, mais c’est vraiment passé très près. Je suis quand même satisfait malgré la défaite parce qu’on a montré qu’on était capable de rivaliser et de revenir contre un adversaire à fort potentiel. Surtout, quand on se donnait les moyens, on a montré qu’on pouvait embêter un petit peu des équipes comme Monaco qui sont hyper dominantes ».

Donatas Motiejunas (intérieur de Monaco) : « Tout d’abord, je pense que c’était une atmosphère incroyable. Nous avons eu tellement de fans aujourd’hui, c’était vraiment amusant de jouer devant ce genre de public qui soutient l’équipe à domicile pendant tout le match pour une rencontre. Donc, je veux féliciter Nanterre pour ce match. Pour nous, nous avons parfois tendance à ne pas jouer notre basketball. On doit vraiment travailler sur ça, en tant que joueurs, pour ne pas perdre le rythme pendant le match. Parce que cela se passe beaucoup de fois cette saison. Donc, on doit prendre nos responsabilités individuelles et réparer cela. »

Propos recueillis à Paris La Défense Arena,