Evan Fournier élu MVP des Matchs 4 des playoffs d’EuroLeague

Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) a retrouvé des couleurs. Tournant à 3/18 à 3-points sur les deux premiers matchs, et absent du Match 3 à cause d’un hématome à la cheville, le natif de Charenton a fait fort au Match 4 de ces playoffs, qualificatif pour l’Olympiakos face au Real Madrid (3-1). Dans la victoire 84-86 des siens en terrain ennemi à la Movistar Arena, il a marqué 23 points à 6/10 aux tirs et 10/13 aux lancers-francs en 25 minutes, pour 18 d’évaluation. Une ligne statistique de pur sniper. Celle-ci lui a permis de décrocher le titre de MVP de la journée, décerné par l’EuroLeague. Aucun autre joueur n’a en effet marqué autant de points dans les trois Matchs 4 de ce premier tour de playoffs.

Une première pour Fournier

Fournier succède aux co-MVP des Matchs 3, Willy Hernangomez (Barcelone) et Kendrick Nunn (Panathinaïkos). Une récompense logique pour celui qui a fait partie de la seule équipe victorieuse à l’extérieur. C’est sa première récompense de la sorte dans sa courte carrière d’EuroLeague, lui qui a cependant été élu dans la All-EuroLeague Second Team. Il succède aussi au seul autre Français récompensé sur cette post-season, Mam Jaiteh (2,11 m, 30 ans), co-MVP des Matchs 2 avec Shane Larkin (Anadolu Efes), pour sa performance record à Gaston-Médecin (20 points et 27 d’évaluation). Sur les six joueurs récompensés depuis le début des playoffs, un tiers sont donc Français.

Fournier a fait tout cela sur une cheville douloureuse, qu’il a tordue au Match 2. Le repos de trois semaines avant le début du Final Four d’Abu Dhabi (même si l’Olympiakos doit jouer au moins deux matchs de playoffs du championnat grec d’ici là) va faire du bien. Le Français est le deuxième meilleur marqueur de l’équipe sur ces playoffs d’EuroLeague (derrière Vezenkov). Avec 17,7 points de moyenne, il est quatrième au classement global, mené par le duo parisien TJ Shorts – Nadir Hifi.

Son profil de scoreur s’intègre à la perfection dans le championnat européen, même s’il doit encore régler la mire dans son adresse extérieure. « Evan est essentiel par son leadership et sa détermination à atteindre le Final 4 » expliquait son coach Georgios Bartzokas. L’ex-NBAer va en effet connaître son premier Final Four d’EuroLeague. Ce qu’il a célébré avec joie avec ses fans.