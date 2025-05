Fos Provence rate une occasion en or, Blois et Boulazac ne se relâchent pas

Fos Provence a peut-être laissé passer sa chance de se maintenir ce samedi 3 mai. Alors que les BYers ont failli coiffer sur le fil Poitiers, ils ont finalement échouer dans cette quête. Ne profitant pas ainsi des faux-pas logiques de Chartres et Évreux, respectivement battus par le duo de tête, Blois et Boulazac.

Remontada avortée pour les BYers

Quand une occasion se présente dans une situation critique comme celle de Fos Provence, ne pas s’en saisir peut vous coûter chère. Les BYers feront les comptes à la mi-mai, à l’issue de la 38e journée de Pro B, mais déjà en ce début de mois de mai, Rémi Giuitta et ses joueurs peuvent s’en vouloir de ne pas réussi à renverser Poitiers. « Tant que nous ne sommes pas morts… C’est dur ce soir, mais il faut rester optimistes », tentait de se rassurer l’entraîneur Rémi Giuitta auprès de La Provence.

Si la soirée à la Halle Henri-Giuitta ne prenait pas une belle tournure, avec un PB86 faisant l’écart en seconde période (54-63, 30′), les Fosséens ont pourtant cru à la victoire. Encore loin derrière à 6 minutes de la fin (59-73, 34′), les coéquipiers de Mathieu Wojciechowski et Christian Eyenga (19 points chacun) ont failli s’offrir un succès inespéré, en revenant à une possession dans les dernières secondes (74-77). Finalement, Kevin Harley (21 points dont 8/12 aux LFs) et les siens s’en sont sortis, pour rester à l’affût du top 6 (à égalité de bilan avec l’Élan Béarnais et l’ASA, respectivement 5 et 6e).

Chartres et Évreux ont fini par exploser

Fos Provence (19e) reste toujours dans la zone rouge, à égalité avec Évreux (20e) et avec une victoire de retard sur Chartres (18e). Les deux adversaires des BYers n’ont pas avancé ce samedi, stoppés par plus forts qu’eux. Si le CCMB était dans le coup à la mi-temps au Jeu de Paume, il a baissé pavillon par la suite (99-76), avec un dernier quart-temps perdu 32 à 12. Scénario quasiment identique pour Évreux au Palio (88-58), même si Boulazac était déjà plus largement devant à la mi-temps (38-27). Le dernier quart-temps a également été une longue souffrance (32-10) face à un duo périgourdin Robineau – Avea très en réussite (40 points). À deux journées de la fin, l’ADA Blois reste ainsi devant Boulazac en tête du classement.

Enfin, dans le dernier match de la soirée, Orléans Loiret Basket reprend un peu de confiance en ayant facilement dominé Rouen (92-78). L’équipe de Lamine Kébé a enlevé toute illusion de suspense en remportant le 2e quart-temps sur le score de 33 à 9, éloignant le RMB à plus de 10 longueurs tout au long de la seconde période.