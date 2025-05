La Roche Vendée peut souffler pour son maintien, Chartres calmé par Villeneuve d’Ascq

À mi-chemin des playdowns, la pression était presque passée d’un camp à un autre entre La Roche Vendée et Chartres. Mais quelques jours plus tard, le RVBC a retrouvé de la sérénité en s’imposant contre Landerneau ce samedi 3 mai, d’autant que dans le même temps, Chartres n’a pas réussi à mettre en échec l’invaincu Villeneuve d’Ascq.

Malgré une difficulté avec son adresse toujours aussi lancinante (32% aux tirs), La Roche Vendée a réussi à décrocher une précieuse victoire contre Landerneau (69-65). Avec quelques tirs extérieurs bienvenus en seconde période, l’équipe d’Emmanuel Body est parvenu à faire la différence. La capitaine Sarah Ousfar a finalement libéré la salle des Oudairies avec un tir et un lancer-franc dans la dernière minute de jeu, en plus des 16 points de Brooke McCarty-Williams, encore utilisée abondamment (à peine 3 minutes sur le banc).

Sur deux victoires d’affilées, Chartres n’a pas réussi à en empocher une 3e à Villeneuve d’Ascq. Dans une dernière minute de jeu palpitante, l’ESBVA-LM a su garder l’avantage, avec les gros matchs de Fopossi (21 points), Paget (19) et Hampton (16). Monstrueuse pour l’emporter contre Landerneau, Nicole Enabosi et ses 23 points n’ont cette fois pas suffi pour l’équipe de Benoît Marty. La sortie sur blessure en première période de Shay Colley n’a pas non plus aidé le club d’Eure-et-Loir.

Ainsi, La Roche Vendée et Landerneau conservent deux points d’avance sur Chartres. Tout reste encore possible pour le club chartrain, qui va défier ses adversaires directs pour le maintien lors des deux dernières journées des playdowns.