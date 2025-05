Nathan De Sousa devrait rester à Cholet, sauf offre exceptionnelle venant de NCAA

L’extérieur Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) faisait partie des jeunes de Betclic ÉLITE courtisés par les universités américaines. Plusieurs d’entre elles sont venues aux renseignements récemment. Mais contrairement à son collègue de la génération 2003 Ilias Kamardine (1,93 m, 21 ans), De Sousa devrait résister aux sirènes venues des États-Unis. C’est en tout cas ce que révèle Ouest-France, qui précise cependant qu’une « offre vraiment exceptionnelle et sportivement intéressante » pourrait faire changer d’avis le clan du joueur. Présent au club depuis 2018 (avec une coupure d’un an en 2022/23 à l’ASA), De Sousa a gravi les échelons un à un en étant impliqué dans le projet du Cholet Basket.

Avec 5 points et 5 passes décisives de moyenne en Betclic ÉLITE cette année, celui-ci aurait le potentiel de faire beaucoup mieux statistiquement en NCAA. Et surtout d’obtenir un meilleur salaire, lui qui a le plus petit du club des Mauges avec Mohamed Diawara (2,05 m, 20 ans). Une multiplication par 5 ou 6 de son salaire actuel serait demandée par le clan du joueur, toujours selon Ouest-France. Les infrastructures et le mode de vie proposés par la NCAA ont forcément de quoi attirer des jeunes en quête d’expérience.

Le coach Fabrice Lefrançois a lui botté en touche : « Je sais qu’il y a des sommes incroyables en jeu et que la NCAA est en train de chambouler le fonctionnement du basket européen. Pour l’instant, pour nous, ce n’est pas un sujet. On doit rester focus sur notre fin de saison. » Celui-ci compte en effet sur son sixième homme, qui apporte à chaque fois un boost d’énergie primordial en sortie de banc, malgré ses maladresses. De Sousa reste le meilleur passeur de l’équipe cette saison et le meilleur intercepteur. Toujours quatrième au classement, Cholet a encore trois matchs de saison régulière à jouer (dont ce dimanche à 19h00 contre l’ASVEL, un club qui avait bien réussi à De Sousa à l’aller : 10 points et 6 passes décisives), avant le début des playoffs.

6’3 🇫🇷 Nathan De Sousa is one of the top playmakers in Europe, that is considering the NCAA route.

De Sousa is finishing up a solid season at Cholet averaging 5.5 PPG and 4.9 APG

He’s upped his play in the Europe cup, averaging 7.6/3/5.3 on 46/32/73 splits

The 22-year gold… pic.twitter.com/yWwjjHoz1a

— Arman Jovic (@PDTScouting) May 3, 2025