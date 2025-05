[Vidéo] Nolan Traoré brille malgré la courte défaite de Saint-Quentin contre Le Mans

Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) s’est encore montré à son avantage ce samedi 3 mai lors de la 33e journée de Betclic ELITE. Malgré la courte défaite du SQBB sur son parquet face au Mans (91-89), le jeune meneur français a affiché toute sa panoplie offensive et sa gestion du jeu, à quelques semaines de la fin de la saison régulière.

Un match plein de maîtrise pour Nolan Traoré

Avec 21 points à 8/15 aux tirs, dont un très joli 4/7 à 3-points, 7 passes décisives pour seulement 2 balles perdues, 1 rebond et 1 interception en 28 minutes, Nolan Traoré a signé l’une de ses prestations les plus complètes sous le maillot de Saint-Quentin. Malheureusement, cette belle prestation individuelle n’a pas aboutie sur une victoire pour le natif de Créteil.

Face au MSB, qui voulait rebondir après sa finale de Coupe de France perdue, le jeune international a su dicter le rythme du jeu et répondre aux exigences physiques et tactiques. Saint-Quentin, qui lutte pour se qualifier pour le play-in (10e avec 12 victoires et 16 défaites), peut se réjouir du bon niveau de jeu de son meneur, ce qui n’a cependant pas suffi pour s’imposer. Il reste deux matchs de saison régulière au SQBB pour tenter d’arracher les phases finales de Betclic ELITE.

Alors que la fin de saison approche, ce genre de performances devrait continuer à attirer l’attention des observateurs et à nourrir les spéculations autour de la Draft 2025. Retour en vidéo sur son match dans le tweet suivant :