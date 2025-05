Fin de la série noire et billet pour les playoffs validé : le gâteau et la cerise pour la JL Bourg

Seul assis sur un cube, Marek Klassen n’a pas dû passer un moment spécialement agréable entre le premier et le deuxième quart-temps, affrontant le regard lourd de reproches de son coach Éric Girard pendant de longues secondes. Alors que Le Portel était encore bien en place à l’approche du buzzer de la 10e minute (19-19), le meneur canadien s’est doublement rendu coupable d’une série qui a envoyé l’ESSM dans les cordes.

Pas de faute sur la dernière possession bressane, alors que le banc nordiste en réclamait désespérément une, sanctionnée par un tir primé de Maxime Courby puis une mauvaise passe directement envoyée au même Courby pour un and one en contre-attaque à un dixième du buzzer (25-19). « C’est un énorme tournant dans le match », pointe Jack Nunge. « C’est dommage car on était bien jusqu’à ce moment-là mais on pète un peu les plombs », regrette Éric Girard.

Boyer exclu pour avoir chambré… à -27

En parlant de « péter les plombs », le technicien stelliste a parlé du pays, dans le vestiaire, avec Mathieu Boyer, exclu de façon grotesque par les arbitres : une première faute technique suite à une altercation avec Jean-Marc Pansa, marquéd par un remarquable jeu d’acteur de son côté, puis une deuxième pour avoir intimé au public de se taire suite à un panier marqué pour ramener le score à… -27 (83-56, 35e minute). Pas spécialement l’attitude que l’on attend, dans une mission maintien, d’un joueur âgé de quasiment 30 ans.

Toutefois, les problèmes de l’ESSM dépassaient le seul cas de Boyer ce samedi. Après une séquence plutôt convaincante, terminé en apothéose par une victoire contre Cholet, depuis sa déroute lors de l’Opalico qui l’avait quasiment conditionnée à disputer le play-in, l’équipe nordiste n’a pas existé à Bourg (69-98) et voit sa douce illusion de maintien s’évaporer de plus en plus clairement. Si Limoges s’impose contre Paris dimanche (une douce illusion aussi ?), ce sera au mieux la place de barragiste.

« Je suis déçu du résultat et de la manière », pointe Éric Girard, plutôt lucide cependant sur l’état des forces en présence. « Quand on tombe sur une équipe de Bourg qui joue avec autant de dureté et d’intensité, il y a un vrai écart qui s’est concrétisé au fil des minutes. »

« On a fait le match que l’on voulait ! »

Justement, en face, la JL Bourg abordait un vrai tournant dans sa saison, après un mois d’avril sans victoire et un finish hors catégorie (Monaco, Cholet) lorsqu’on connaît son incapacité à battre des cadors cette saison, hormis CB un soir d’irrationnel à la Meilleraie (67-102).

« On avait une certaine pression, on se devait à tout prix de gagner », reconnaît Frédéric Fauthoux, qui avait le sourire satisfait en fin de soirée face à la démonstration des siens, bien plus physiques, complets et talentueux que l’ESSM. « On a fait le match que l’on voulait ! » Une large victoire qui entraîne aussi la conséquence que la JL voulait : un billet directement composté pour les playoffs. Pour enfin faire tomber un cador ?